Durante una ceremonia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó este viernes el Premio Nacional de Deportes 2025 a destacados atletas de México, como el ciclista Isaac del Toro, la arquera Andrea Maya Becerra y la ultramaratonista María Lorena Ramírez, entre otros deportistas.

En total, 16 personas obtuvieron este destacado galardón en siete categorías, entre ellos medallistas olímpicos y paralímpicos, medallistas mundiales y atletas de reconocida trayectoria.

La ceremonia de hoy, 28 de noviembre de 2025, se realizó en el marco de los 50 años de la entrega del Premio Nacional de Deportes.

Entrega del Premio Nacional de Deportes 2025 en Palacio Nacional. Foto: N+

“Son un orgullo para México”

En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a los ganadores, así como a sus entrenadores y familias, y les dijo que “son un orgullo para México”.

Quiero decirles la alegría que representan para todos nosotros… cuando los vemos competir, cuando obtienen una medalla o sencillamente entregan todo su esfuerzo, son una enorme alegría para el pueblo de México, así que nos sentimos orgullosos de que representen a nuestro país.

Asimismo, les pidió que cada que participen en una competencia tengan en mente lo grandioso que es México y que sientan ese orgullo por la nación.

Sheinbaum enfatizó que el país se siente orgulloso cuando los ve competir, pero también de su disciplina, entrega y ejemplo que dan a las infancias y la juventud; “los admiramos siempre, gracias por esa alegría que le dan al pueblo de México y muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestra patria”.

Isaac del Toro en evento en Palacio Nacional este 28 de noviembre de 2025. Foto: N+

Lista de los 16 galardonados

Estas son las 16 personas que recibieron el galardón, con el que el Gobierno de México reconoce el desempeño del periodo que va del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025, en siete modalidades:

En deporte no profesional:

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Entrega del galardón a Osmar Olvera en Palacio Nacional. Foto: N+

Uziel Aarón Muñoz Galarza recibe premio en Palacio Nacional. Foto: N+

En deporte profesional:

Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

Isaac Del Toro Romero recibe Premio Nacional de Deportes. Foto: Presidencia de México

En deporte paralímpico:

Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata también recibe Premio Nacional de Deportes 2025. Foto: N+

Entrenador:

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con Arco)

Entrenador Alejandro Laberdesque Vázquez recibe galardón en Palacio Nacional. Foto: N+

Juez/Árbitro:

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

Araceli Ornelas Caballero ganadora en categoría juez/árbitro. Foto: N+

Trayectoria destacada en el deporte Mexicano:

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

Entrega del galardón a Donovan Carrillo en Palacio Nacional. Foto: N+

María Lorena Ramírez Nahueachi, ganadora del Premio Nacional de Deportes. Foto: N+

Fomento al deporte

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

¡50 años del Premio Nacional de Deportes! 🏅



Cinco décadas reconociendo el esfuerzo y la grandeza de quienes ponen en alto el nombre de México. 🇲🇽



Hoy celebramos a nuestras y nuestros atletas, entrenadores y equipos que, con pasión y entrega, han inspirado a todo un país. 👏🏻 pic.twitter.com/J3MdhBY0gD — CONADE (@conadeoficial) November 28, 2025

