¿Qué le Pasó a Fátima Bosch? Miss Universo 2025 Se Desvanece en Desfile de las Flores

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó un momento de preocupación la tarde de este domingo durante el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF), celebrado en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua en Ecuador.

El incidente ocurrió mientras la tabasqueña recorría las principales calles de la ciudad a bordo de un carro alegórico, como parte de las actividades oficiales del evento. De acuerdo con un video compartido en redes, Bosch comenzó a mostrar signos visibles de cansancio, mareo y dificultad para mantener el equilibrio mientras saludaba al público que se congregó para verla pasar.

Minutos después, la reina de belleza sufrió un malestar físico que la llevó a desplomarse parcialmente arriba del vehículo decorado.

Fátima Bosch se desvanece en carro alegórico

Fátima Bosch se desvanece en desfile de carnaval.

En grabaciones difundidas en redes sociales se observa cómo Fátima cae hincada y permanece sentada, mientras una integrante del staff del evento intenta auxiliarla. Sin embargo, la modelo hace un gesto con la mano pidiendo espacio y aire, solicitando que no se le acercaran en ese momento, mientras el carro alegórico continuaba avanzando.

El equipo de asistencia reaccionó de inmediato para atenderla y verificar su estado de salud. Tras recibir algunos minutos de atención y descanso, Bosch logró recuperar la estabilidad y decidió continuar con el recorrido del desfile, lo que fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes.

Este episodio se dio en el marco de la primera gira oficial de Fátima Bosch por Ecuador, país que visita como invitada especial para participar en diversos eventos culturales, turísticos y protocolares relacionados con la Fiesta de la Fruta y de las Flores, una de las celebraciones más emblemáticas del Carnaval en la Sierra central ecuatoriana.

Hasta el momento, no se ha informado de complicaciones mayores en la salud de la Miss Universo.

