¿Dónde Ver en Vivo a BTS el 11 de Abril de 2026 en México? Revelan Detalles de su ARIRANG Tour

El regreso de BTS a los escenarios mundiales es uno de los más esperados por millones de fans de todo el mundo y, para su fortuna, los podrán ver en el próximo concierto de la agrupación más exitosa de los últimos años.

Y es que luego de concluir su servicio militar, el septeto confirmó el ARIRANG Tour que promete ser todo un fenómeno. Tanto así que los fans ya especulan sobre una setlist que podría combinar sus grandes clásicos con los éxitos de sus etapas de solista.

Este regreso marca un momento crucial para el K-pop, al demostrar que su conexión con su ARMY está vigente y que además han ganado millones de seguidores.

¿Dónde ver en vivo a BTS el próximo 11 de abril?

El éxito ha sido tal que algunos conciertos de su ARIRANG Tour serán transmitidos en cines de México y otros países, lo que permitirá a quienes lo deseen ser testigos de la gira en tiempo real sin importar la distancia.

La agencia de BTS, HYBE, fue quien anunció estas funciones que se podrán ver gracias al respaldo de la distribuidora Trafalgar Releasing en sociedad con BigHit Music.

El primer show del ARIRANG Tour de BTS que podrá ser disfrutado en otros países se transmitirá en vivo desde Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril.

Mientras que una semana después, el 18 de abril, será el que se realice en Tokio, Japón, aunque aún no se detalla en qué cines estará disponible.

Se espera que próximamente se anuncien más conciertos que puedan ser vistos en esta modalidad por los fans de BTS.

¿Cuándo se presenta el ARIRANG tour en México?

La ARIRANG Tour de BTS tendrá una duración de casi un año, pues comenzará oficialmente el 9 de abril en Goyang y como última fecha se tiene programado el 14 de marzo de 2027 en Manila, Filipinas.

En América Latina, la Ciudad de México será la primera en recibir a BTS el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

El itinerario de BTS tiene por ahora contemplado 82 conciertos en 34 ciudades.

