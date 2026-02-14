¿Qué le Pasó a Gomita? Araceli Ordaz Reaparece con Video Tras Afirmar "Casi Pierdo la Vida"

Gomita, cuyo nombre real es Araceli Ordaz, reveló que el 5 de febrero de 2026 fue internada de emergencia, luego de enfrentar una crisis de salud que, según ella, puso en riesgo su vida.

La 'influencer' compartió imágenes desde el hospital donde se le observa conectada a oxígeno.

Entre las imágenes difundidas, mostró una cicatriz en el abdomen con múltiples puntadas, aunque no detalla el por qué fue sometida a la cirugía de emergencia.

Video: Gomita Deja de Seguir a Wendy Guevara en Instagram; Así Fue su Reacción

Noticia relacionada: Muere Abraham Quintanilla, Papá de Selena: ¿De Qué Falleció?

Las fotos también muestran los arreglos florales que recibió como muestra de apoyo.

Gomita describió la situación como un "milagro", al apuntar que su fe fue clave para mantenerse fuerte durante los momentos más críticos.

" El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad", escribió en las publicaciones, donde agradeció a sus seguidores por los mensajes donde le dan ánimos y piden por su salud.

¿Qué le pasó a Gomita y cómo se encuentra?

Aunque Gomita no ha revelado la causa exacta de lo que le ocurrió, confirmó que ya se encuentra en casa donde se recupera acompañada de su familia.

"Es un tema delicado, pero estoy bien y pudo haber pasado algo peor y no pasó, entonces aquí estoy vivita y coleando", dijo Gomita en una publicación, aseguró que pronto hablará de la emergencia que vivió.

Historias relacionadas:

CH