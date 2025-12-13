Muere Abraham Quintanilla, Papá de Selena

La muerte de Abraham Quintanilla, papá de Selena, fue confirmada por AB Quintanilla. El productor y empresario tenía 86 años de edad.

"Con gran pesar les comunico que mi papá falleció hoy", escribió el hermano de Selena en su cuenta oficial de Instagram.

¿De qué murió Abraham Quintanilla, papá de Selena?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte del productor y empresario Abraham Quintanilla.

Y es que su hijo, el también cantante y compositor AB Quintanilla, solo anunció el fallecimiento de su padre sin dar más detalles de la causa de la muerte.

¿Quién era Abraham Quintanilla, padre de Selena?

Abraham Isaac Quintanilla nació en Corpus Christi, Texas, el 20 de febrero de 1939, y fue un cantante, compositor y productor estadounidense, mejor conocido por ser el padre y mánager de la icónica cantante Selena Quintanilla.

Quintanilla fue una figura central en la música tejana. En su juventud, formó parte de la banda Los Dinos durante las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, su mayor legado se construyó al promover el talento musical de sus hijos, especialmente el de Selena.

Fue la fuerza impulsora detrás de la creación de la banda familiar Selena y Los Dinos, en la que también participaban su hijo A.B. Quintanilla III y su hija Suzette Quintanilla. Bajo su dirección, Selena alcanzó un éxito sin precedentes.

¿A qué se dedicaba el papá de Selena?

Después del asesinato de Selena, Abraham Quintanilla, siguió promoviendo el legado de su hija a través de diversos proyectos, incluido el Museo Selena en Corpus Christi, y fungió como productor ejecutivo de la película biográfica de 1997 sobre la vida de Selena, donde fue interpretado por Edward James Olmos. En 2021, lanzó sus memorias tituladas A Father's Dream: My Family's Journey in Music.

Aunque ya se encontraba retirado,

