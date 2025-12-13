¿De Qué Murió Abraham Quintanilla, Papá de Selena, la Reina del Tex-Mex? Esto se Sabe

El mánager y productor musical Abraham Quintanilla, padre de Selena, conocida como la Reina del Tex-Mex murió a los 86 años, informó este sábado su hijo AB Quintanilla. Luego de la confirmación de la lamentable noticia, han surgido dudas como ¿de qué murió? Te contamos qué se sabe hasta el momento.

Previamente, te recordamos que en N+ te dimos a conocer la noticia del deceso, pero también información reciente que ha surgido alrededor de la intérprete de "No Debes Jugar", quien fue asesinada el 31 de marzo de 1995.

Video: Última Hora: Muere Abraham Quintanilla, Padre de Selena, a los 86 Años de Edad

¿De qué murió Abraham Quintanilla?

Hasta el momento no se han ofrecido detalles de la causa de la muerte del fundador de Selena y Los Dinos, la banda que lanzó a su hija al estrellato internacional.

A través de Instagram, AB Quintanilla informó: "Con gran pesar les comunico que mi papá falleció hoy".

¿Quién eres Abraham Quintanilla?

Quintanilla nació en Texas. Fue pionero en la consolidación del género Tex-Mex, que no solo consolidó un sonido, sino que rompió barreras para demás músicos latinos, con el éxito y respeto logrado por Selena en Estados Unidos y Latinoamérica.

Fue un cantante, compositor y productor estadounidense, que inició su carrera con Los Dinos, grupo que posteriormente encabezaría su hija.

También fue productor ejecutivo de una película biográfica sobre la vida de Selena, protagonizada por Jennfier Lopez.

Historias recomendadas:

Hallan Muerto en su Departamento a Peter Greene, Actor de Pulp Fiction y La Máscara

Jade Romero Peña, Promesa del Ciclismo Mexicano, Muere a los 14 Años; ¿Qué le Pasó?

DMZ