Jade Romero Peña, Promesa del Ciclismo Mexicano, Muere a los 14 Años; ¿Qué le Pasó?

La ciclista veracruzana de 14 años, Jade Romero Peña, murió a los 14 años de edad, según confirmó el equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, en una publicación en redes sociales.

De acuerdo con esta escuadra, donde corrió y se preparó Isaac del Toro, Romero Peña formaba parte de su cuadrilla femenil Sub-17.

Jade era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad

A través del comunicado, la escuadra informó que está en contacto con la familia de la menor, "brindándoles todo el apoyo que está en nuestras manos durante todo el apoyo que está en nuestras manos".

Como medida inmediata, suspendieron temporalmente todas las actividades deportivas y están "llevando a cabo acciones de contención emocional para atletas y staff del A.R. Monex".

En cuanto las condiciones emocionales y familiares lo permitan, realizaremos un homenaje para despedir y honrar la vida de Jade. Compartiremos los detalles en su momento para quienes deseen sumarse

¿Qué le pasó a Jade Romero Peña?

Aunque no se ha dado información oficial sobre lo ocurrido, medios locales informaron que la joven ciclista murió en un accidente carretero.

Jade, originaria de Coatzacoalcos, se había enrolado a principios de este mes con el A.R. Monex, luego de una gira de detección de talentos, celebrada a finales de octubre. Así lo anunció en sus redes:

Hoy formo parte del Team sub-17 Fem de A.R. Monex WMN Pro Cycling Team una experiencia que ha sido única y transformadora, pero también me hace valorar estar lejos de casa, de mi familia y amigos

Por ello, creo que ser parte de la pretemporada 2026 también implica disfrutar el proceso, agradecer lo que hasta ahora se ha logrado, en eso radica el poder, estar en el presente

