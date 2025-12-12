Mary Magdalene: Muere de Forma Trágica la Modelo Mexicana-Canadiense en Tailandia

La creadora de contenido Mary Magdalene, y además, modelo canadiense-mexicana murió de forma dramática. Ganó gran popularidad por compartir sus modificaciones corporales extremas en Instagram.

Mary Magdalene antes de las cirugías. Foto: Instagram marymagdalene.art

¿Cómo murió Mary Magdalene?

Mary Magdalene falleció a los 33 años, presuntamente tras caerse del balcón de un departamento en Tailandia, según autoridades locales. Su nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora.

Mary Magdalene cobró gran popularidad en redes sociales. Foto: Instagram marymagdalene.art

La estrella de redes sociales, se hizo famosa por sus implantes mamarios 38J. Antes de terminar el 2025 tuvo un fatal desenlace en el noveno piso de un edificio de departamentos. La noticia fue reportada inicialmente por el medio local tailandés Phuket News a principios de esta semana.

Familiares confirmaron al diario británico The Daily Mail que fue hallada muerta en el estacionamiento de la Torre Patong el martes 9 de diciembre de 2025, poco después de que se alojara en la propiedad por una noche.

Su amiga Eden “La Muñeca” Estrada también confirmó su fallecimiento en una publicación en sus historias de Instagram.

Anoche, mientras volaba a casa, me enteré de que había fallecido horas después de que nos viéramos. Estoy devastada. Abracen a sus seres queridos. Nunca se sabe cuándo será la última vez que los verán o hablarán con ellos

Su hermano, Iván, también compartió un homenaje en su Instagram.

Ojalá hubiera dedicado más tiempo a conocerte. Eras tan divertida y creativa, mucho más de lo que yo jamás seré. Te quiero mucho más de lo que las palabras podrán expresar. Eres mi mundo. Ojalá las cosas fueran diferentes. Gracias por todo. Te quiero, hermanita

¿Cuál fue su última publicación en redes?

Antes de morir, supuestamente publicó el final de la película de Jim Carrey de 1998, El Show de Truman, en la que el personaje de Carrey dice:

Y por si no te veo, buenas tardes, buenas noches y buenas noches

Así se hizo viral Mary Magdalene

Mary Magdalene se hizo viral en 2023 después de que uno de sus implantes mamarios 38J se desinflara, dejándola con un solo seno.

Autoridades investigan la muerte de Mary Magdalene. Foto: Instagram marymagdalene.art

Sufrió múltiples complicaciones de salud como resultado de sus cirugías a lo largo de los años y en 2022 declaró que ya no podía cerrar la boca debido a todos los procedimientos a los que se había sometido en los labios.

