Juez Ordena Publicar Transcripciones del Juicio por el Caso Epstein

Un juez federal de Florida, Estados Unidos, ordenó publicar las transcripciones del Gran Jurado por el juicio del caso de Jeffrey Epstein, realizadas en 2005 y 2007.

El juez Rodney Smith señaló -en una resolución de dos páginas- que una nueva ley, que obliga al Departamento de Justicia de Estados Unidos a revelar casi todos los archivos de la investigación sobre Epstein, prevalece sobre las normas que normalmente impiden hacer público el material de un Gran Jurado.

Maxwell volverá a pedir su liberación

Esta semana, se informó que Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Jeffrey Epstein, solicitará nuevamente su liberación y recurrir su condena por tráfico sexual de menores mediante un recurso de habeas corpus, según documentos judiciales.

De acuerdo con los primeros reportes, la acción de Maxwell retrasaría la publicación de nuevos archivos del caso Epstein.

En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, David Markus, abogado de la mujer, informó de que presentará en breve la petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en una cárcel de Texas.

