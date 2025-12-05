Casetas Bloqueadas Hoy: Zonas de CDMX Afectadas por Protesta contra Marcha del Tigre

Toma tus precauciones: Este viernes habrá casetas bloqueadas para ingresar a la Ciudad de México; aquí te decimos dónde serán las protestas de hoy, 5 de diciembre de 2025, contra la Marcha del Tigre, en CDMX.

En contexto: La denominada Marcha del Tigre se realizará este sábado, 6 de diciembre de 2025, en apoyo a la Cuarta Transformación (4T).

La denominada Marcha del Tigre se realizará este sábado, 6 de diciembre de 2025, en apoyo a la Cuarta Transformación (4T). Los bloqueos de las casetas de hoy buscan impedir el acceso a CDMX de los simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), provenientes de varios estados de la República mexicana, que participarán en la Marcha del Tigre de mañana.

También este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará en el Zócalo CDMX una “celebración histórica” para conmemorar los primeros siete años del movimiento de transformación, que inició el 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asumió la Presidencia del país.

Aquí te decimos cuál será la ruta y hora de la Marcha del Tigre, en CDMX.

Por el evento en el Zócalo, el Metro CDMX cerró varias estaciones de las Línea 1 y 2; en N+, te decimos cómo puedes llegar al Centro de CDMX, solo tienes que dar click aquí.

Lista de casetas bloqueadas hoy

El grupo Todos Unidos contra la 4T realizará los bloqueos carreteros este viernes. A continuación, te damos la lista completa de las casetas con bloqueos hoy, en las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM), Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo:

Autopista México-Pachuca, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.

Autopista México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa.

Autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

Autopista México-Querétaro, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

