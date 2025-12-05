Casetas Bloqueadas Hoy: Zonas de CDMX Afectadas por Protesta contra Marcha del Tigre
Aquí te decimos qué casetas estarán bloqueadas hoy, 5 de diciembre de 2025, para ingresar a la Ciudad de México
Toma tus precauciones: Este viernes habrá casetas bloqueadas para ingresar a la Ciudad de México; aquí te decimos dónde serán las protestas de hoy, 5 de diciembre de 2025, contra la Marcha del Tigre, en CDMX.
- En contexto: La denominada Marcha del Tigre se realizará este sábado, 6 de diciembre de 2025, en apoyo a la Cuarta Transformación (4T).
- Los bloqueos de las casetas de hoy buscan impedir el acceso a CDMX de los simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), provenientes de varios estados de la República mexicana, que participarán en la Marcha del Tigre de mañana.
- También este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará en el Zócalo CDMX una “celebración histórica” para conmemorar los primeros siete años del movimiento de transformación, que inició el 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asumió la Presidencia del país.
- Aquí te decimos cuál será la ruta y hora de la Marcha del Tigre, en CDMX.
- Por el evento en el Zócalo, el Metro CDMX cerró varias estaciones de las Línea 1 y 2; en N+, te decimos cómo puedes llegar al Centro de CDMX, solo tienes que dar click aquí.
Noticia relacionada: ¿Hay Carreteras Bloqueadas por Agricultores Hoy? Capufe y Guardia Nacional Reportan Cierres
Lista de casetas bloqueadas hoy
El grupo Todos Unidos contra la 4T realizará los bloqueos carreteros este viernes. A continuación, te damos la lista completa de las casetas con bloqueos hoy, en las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM), Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo:
- Autopista México-Pachuca, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
- Autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.
- Autopista México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa.
- Autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.
- Autopista México-Querétaro, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Noticia relacionada: Fatal Accidente en Insurgentes CDMX: Muere Mujer por Choque contra Poste
