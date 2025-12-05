¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Viernes 5 de Diciembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 5 de diciembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, la autopista amaneció sin incidentes que afectaran la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 5 de diciembre de 2025?

A las 00:03 horas . Capufe informó de carga vehicular en el kilómetro 177 de la autopista México-Querétaro en dirección a la CDMX, por reducción de carriles por labores de mantenimiento.

. en el kilómetro 177 de la autopista México-Querétaro en dirección a la CDMX, por reducción de carriles por labores de mantenimiento. A las 00:42 horas. Capufe indicó el restablecimiento de circulación en el kilómetro 125 de la autopista México-Querétaro en dirección a la CDMX, luego de atender un accidente.

en el kilómetro 125 de la autopista México-Querétaro en dirección a la CDMX, luego de atender un accidente. A las 6:21 horas , Capufe reportó carga vehicular en ambos sentidos en la Plaza de Cobro Tepotzotlán.

, Capufe reportó carga vehicular en ambos sentidos en la Plaza de Cobro Tepotzotlán. A las 8:10 horas con dirección a Querétaro, dl kilómetro 194 al 207 hay reducción de carriles por labores de mantenimiento.

con dirección a Querétaro, dl kilómetro 194 al 207 hay reducción de carriles por labores de mantenimiento. A las 11:10 horas, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 158, rumbo a Querétaro.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras

