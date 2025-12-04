Senado de la República Aprueba la Ley de Aguas Nacionales

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular los cambios a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas, lo que pone fin a una norma de más de 30 años.

Luego de una maratónica sesión este jueves 4 de diciembre de 2025, los senadores aprobaron las modificaciones y enviaron la ley al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación.

Después de las 16:00 horas inició la discusión con la votación sobre el sentido de la discusión, la cual se aprobó sea de "urgente resolución".

Antes de las 21:00 horas, y después de 4 horas de debate, se aprobó en lo general con 85 votos a favor, mientras se espera que en las siguientes horas lo hagan en lo particular.

Con 85 votos a favor y 36 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados de la minuta que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

El pleno del Senado rechazó la moción suspensiva que presentó el PAN para evitar la discusión y votación del dictamen con 27 votos a favor y 85 en contra.

que presentó el PAN para y votación del dictamen con 27 votos a favor y 85 en contra. La oposición acusa "traición" a los campesinos de México, mientras que la oposición asegura se trata de proteger el derecho al agua.

Durante la discusión, Morena exhibió unos cartones con imágenes del expresidente, Vicente Fox y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a quienes acusó de contar con concesiones de agua para sus familias y empresas a las que se les vincula.

Mientras que el PRI también mostró unos cartelones expresando su rechazo a la propuesta: "El agua es vida, no botín político".

En tanto, el PAN desplegó una gran manta con la leyenda: "Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo".

Morena, PRI y PAN despliega diversas mantas y cartelones sobre la Ley de Aguas Nacionales. Foto: Cuartoscuro

Antes de la medianoche, y después de varias posturas en tribuna de los distintos grupos parlamentarios, se realizó la votación en lo particular.

Al final, se emitieron 116 votos, de los cuales 82 fueron a favor de los cambios a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas, 34 en contra y cero abstenciones.

Antes se aprobó en Diputados

La discusión en el Senado se da luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Aguas. La aprobación se dio después de 24 horas de sesión, con 324 a favor, 118 en contra y dos abstenciones, de los 444 diputados presentes.

¿Qué es la Ley de Aguas Nacionales en México?

La Ley de Aguas Nacionales fue publicada en 1992, durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari y es una ley del artículo 27 de la Constitución. La nueva reforma de ley propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, es un ordenamiento del artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho humano al agua y saneamiento previsto.

Todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible

