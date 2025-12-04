EUA Reitera Máximo Nivel de Alerta de Viaje a Venezuela y Pide a Sus Ciudadanos Salir del País

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes indocumentados en Venezuela que "salgan del país de inmediato".

Venezuela: La advertencia de viaje para Venezuela se mantiene en Nivel 4: No viajar. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido al alto riesgo de detención arbitraria, tortura durante detenciones, terrorismo, secuestro,… https://t.co/0LvVs1WS09 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) December 4, 2025

Este aviso de viaje para los estadounidenses fue refrendado el 3 de diciembre de 2025; la dependencia pide a sus ciudadanos que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los siguientes riesgos:

Al alto riesgo de detención injusta

Tortura

Terrorismo

Secuestro

Aplicación arbitraria de las leyes locales

Delincuencia

Disturbios civiles

Deficiente infraestructura sanitaria

Advertencia de viaje para Venezuela se mantiene en Nivel 4

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que la advertencia de viaje para Venezuela se mantiene en Nivel 4: No viajar.

Recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no viajen ni permanezcan en Venezuela; también, en los casos en que sean residentes permanentes legales que se encuentren en el país sudamericano, que abandonen aquella nación de inmediato.

¿Cuáles son las alertas de viaje del un país de acuerdo con EUA?

Se pueden revisar los informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto permite conocer el nivel de riesgo asignado a cada país.

Estos son los cuatro niveles de alerta de viaje

Nivel 1: Tomar precauciones normales.

Nivel 2: Tener mayor precaución.

Nivel 3: Reconsiderar el viaje.

Nivel 4: No viajar

Radar de EUA en Trinidad y Tobago genera alarma ante crisis con Venezuela

La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Trinidad y Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que plantea nuevas preguntas sobre la seguridad en el Caribe.

El teniente comandante retirado Norman Dindial, exjefe del Centro Nacional de Vigilancia Costera por Radar de Trinidad y Tobago, declaró que el despliegue del sistema señala un cambio hacia la "defensa activa" en el sur del Caribe, próximo a la costa venezolana. Así lo informó:

El radar en Crown Point requerirá un sistema de defensa antimisiles. Eso significa que debe ir acompañado de capacidades de ataque tierra-aire y tierra-tierra. Hemos entrado en una fase de defensa activa: llegará más equipo, si no es que ya está aquí

Los grupos navales estadounidenses ya operan radares avanzados y plataformas del Sistema de Alerta y Control Aéreo (AWACS), lo que significa que la unidad de Tobago probablemente amplía el alcance de detección y selección de blancos.

La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en torno a la instalación del radar, que las autoridades confirmaron poco después de asegurar que las tropas estadounidenses que realizaban maniobras en la isla habían abandonado el país.

Incertidumbre en el Caribe

El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad", mientras que aviones militares de Estados Unidos aterrizaron en Trinidad y Tobago días después.

El exprimer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, indicó que el despliegue aumenta la incertidumbre para Trinidad y Tobago y debería haberse debatido a nivel regional, entre los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Con información de N+

