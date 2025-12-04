¿Cuál Sería el Grupo Más Difícil que le Puede Tocar a México en el Sorteo del Mundial 2026?

Los ojos del mundo futbolístico están puestos en el sorteo para la Fase de Grupos de Copa Mundial de la FIFA 26™, el cual se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos. Y es que ese día las 42 selecciones que ya están clasificadas para la justa mundialista, así como los seis equipos que entrarán a través del repechaje, conocerán su camino para la primera ronda del torneo.

Noticia relacionada: Estos son los Posibles Rivales de México Para el Partido Inaugural del Mundial 2026

México, como país co-anfitrión del Mundial 2026, será una de las selecciones denominadas "cabeza de serie", por lo que forma parte del bombo 1 junto a conjuntos de élite como España, Argentina, Francia, Portugal, Inglaterra y Brasil. Esto quiere decir que, al menos en la Fase de Grupos, la Selección Mexicana evitará cruzarse con las grandes potencias y los favoritos para ganar el título. Sin embargo, aún podría quedar emparejado con otros equipos en un grupo que, en el papel, sería bastante complicado.

El grupo más difícil que le puede tocar a México en el Mundial 2026

El primer rival de México, contra el que disputará el partido inaugural de la Copa del Mundo, saldrá del bombo 3. En ese bombo, la selección que luce como la más difícil es Noruega, la cual ocupa el lugar 29 en el ranking de selecciones masculinas de la FIFA y que además cuenta con uno de los mejores delanteros del mundo, Erling Haaland.

En cuanto al rival que saldrá del bombo 2, hay varias selecciones complicadas y que están mejor ubicadas que México en el ranking. Sin embargo, al haber sido semifinalistas del pasado Mundial en 2022, Marruecos podría ser el rival más complejo de ese bombo, pues es un equipo que cuenta con varios futbolistas en los mejores clubes del mundo.

Video: Sheinbaum Viajará Hoy a Washington para Asistir al Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Finalmente, México deberá enfrentar a un rival del bombo 4, el cual alberga a las selecciones más débiles (en teoría) y a las que accederán al Mundial a través del repechaje. Teniendo eso en cuenta y sabiendo que la FIFA permitirá que haya hasta dos selecciones europeas por grupo, el combinado más difícil al que podría enfrentar la Selección Mexicana es Italia, una selección que ya ha sido campeona del mundo en múltiples ocasiones y que ocupa el lugar número 12 en el ranking.

Es decir que el grupo más difícil que podría enfrentar México en el Mundial quedaría conformado de la siguiente manera:

México

Noruega

Marruecos

Italia

También podrían darse otras combinaciones que, en el papel, no serían muy favorables para México. El Tricolor podría quedar en el mismo grupo junto a Croacia o Colombia, del bombo 2; Egipto o Paraguay, del bombo 3 y Polonia o Ghana, del bombo 4.

Noticias recomendadas: