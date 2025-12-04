¿Dónde Ver el Sorteo del Mundial 2026 y A Qué Hora es en México? Canales con Transmisión Gratis

El Sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre de 2025, por lo que ha llegado el momento de saber cómo quedarán los grupos del torneo de la FIFA, y para que no te lo pierdas, acá te decimos a qué hora es en México y dónde ver la ceremonia en vivo con los canales que lo pasarán gratis.

El sorteo definirá los enfrentamientos de la Fase de Grupos en el Mundial 2026, que se realizará de forma conjunta en México, Canadá y Estados Unidos del 13 de junio al 19 de julio, y será a partir de este momento cuando las 42 selecciones ya clasificadas y las otras que aún tiene posibilidades, conocerán su destino.

Video. Sorteo del Mundial 2026: Qué Equipos Podría Enfrentar México

¿Cómo quedaron los bombos del sorteo del Mundial 2026?

Por primera vez, 48 selecciones jugarán una Copa del Mundo de la FIFA, por lo que los cuatro bombos contarán con 12 equipos cada uno. Así se divide cada sector con los que se hará el Sorteo del Mundial 2026:

Bombo 1 : Canadá, México y Estados Unidos por ser anfitriones y las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, que son España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México y Estados Unidos por ser anfitriones y las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, que son España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Las siguientes 12 selecciones del ranking, que son Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

: Las siguientes 12 selecciones del ranking, que son Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, y los cuatro ganadores del repechaje, que incluyen cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

Noticia relacionada. Mundial 2026: Estos Son los Cambios en el Nuevo Formato para el Sorteo de Grupos

Una vez que se defina cómo quedan los 12 grupos del Mundial 2026, que van de la A a la L, un día después se darán a conocer las fechas exactas de los partidos, es decir que el calendario completo se revelará el sábado 6 de diciembre, con otra ceremonia.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos y la ceremonia está programada para iniciar a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México.

A la gala se espera que asistan los presidentes de los países anfitriones, Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otras personalidades de la política y el mundo del futbol.

La conducción del evento en que se definirá el camino de las 48 naciones participantes estará a cargo de figuras como la presentadora Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez.

Video. Sorteo del Mundial 2026 Reunirá a Políticos y Celebridades: ¿Qué Artistas Estarán en la Gala?

Además, la gala contará con actuaciones en vivo del cantante italiano Andrea Bocelli, el cantante, compositor y actor británico Robbie Williams, la cantante y actriz estadounidense Nicole Scherzinger y la emblemática banda Village People, que cerrará la ceremonia.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo?

El evento de la FIFA lo podrás ver completamente gratis en TV Abierta, ya que la transmisión pasará de forma simultánea por Las Estrellas y el Canal 5, pero si lo prefieres también podrás seguirlo en TUDN.

Noticia relacionada. Delegación de Irán No Participará en el Sorteo de la Copa del Mundo 2026; ¿Cuál Fue la Razón?

En caso de que no cuentes con una televisión cerca, también puedes ver el sorteo del Mundial 2026 online en la plataforma de ViX, desde cualquier dispositivo digital, como tu celular, tablet o computadora.

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 comenzará a las 10:45 horas y contará con los mejores analistas y comentaristas de TUDN como Marc Crosas, Marco Cancino, Ricardo La Volpe, Alex de la Rosa, entre otros. Los contenidos que podrás ver este día son:

10 am a 2 pm: Breaking Mundialista

2:30 pm: Los Incondicionales

4 pm: Simulador Mundialista

6 pm: Futbol IQ

La cuenta regresiva inicia ESTE VIERNES con el Sorteo Final de la Copa del Mundo 🤩🙌#ElMundialEsNuestro 🌎🏆⚽ y lo disfrutaremos en todas nuestras plataformas con una cobertura total 💎@VIX, @Canal_Estrellas, @MiCanal5 y TUDN 🇲🇽📲 https://t.co/NGI9qmZtEn pic.twitter.com/auC8BjtukW — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 4, 2025

Historias recomendadas