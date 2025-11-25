FIFA Anuncia Procedimientos para el Sorteo del Mundial 2026

Los equipos que participarán en la Copa del Mundo 2026 están a punto de conocer su destino, pues el sorteo que definirá los grupos para la primera fase del torneo, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos. Ese día las 42 selecciones que ya están clasificadas, sabrán a quiénes se van a enfrentar.

Además, se conocerá en qué grupos quedarán los combinados nacionales que se clasifiquen a través del repechaje. En ese sentido, la FIFA ya dio a conocer el procedimiento bajo el cual se celebrará el sorteo y aquí te las explicamos.

¿Cómo se conforman los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

El procedimiento del sorteo establece que los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) serán asignados al bombo 1 como cabezas de grupo. Las otras 39 selecciones clasificadas "se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función de la Clasificación Mundial Masculina FIFA publicada el miércoles 19 de noviembre de 2025", de acuerdo con el comunicado de la FIFA.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

¿Cuáles son las restricciones para el sorteo del Mundial 2026?

"Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos", explica el comunicado de la FIFA. El máximo organismo del futbol a nivel mundial ha aplicado restricciones en el sorteo para las cuatro primeras selecciones del ranking: España, Argentina, Francia e Inglaterra.

Esto hará que España y Argentina sean colocadas de forma aleatoria en cuadros opuestos para que, en caso de terminar como líderes de sus respectivos grupos, no se enfrenten sino hasta una hipotética final. Lo mismo aplicará con Francia e Inglaterra.

Además, la FIFA impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, a excepción de UEFA, pues esa confederación tendrá 16 plazas para el Mundial. Sin embargo, solamente podrá haber un máximo de dos selecciones europeas por grupo.

¿Cuáles son los posibles rivales de México para el partido inaugural del Mundial 2026?

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento del sorteo, quedó definido que el partido inaugural del Mundial 2026 lo disputará México ante su rival que salga sorteado del bombo 3. Debido a esto y a las restricciones antes mencionadas, la Selección Mexicana tiene once posibles rivales para ese compromiso.

Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica, podrían ser los rivales del Tricolor. Recordemos que, al ser parte de la misma confederación, Panamá queda descartado.

