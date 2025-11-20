Quedan Listas las Rutas del Repechaje Para el Mundial 2026.

El camino final hacia el Mundial 2026 tomó forma este jueves con el sorteo de los repechajes intercontinental y europeo. Con los últimos seis boletos en juego, el calendario y las llaves quedaron delineadas para que en marzo se conozcan a los equipos que completarán la lista de 48 selecciones.

En el repechaje intercontinental participarán seis selecciones: Surinam, Jamaica, Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak. Sin embargo, República Democrática del Congo e Irak quedaron automáticamente instalados en la ronda final de sus respectivas llaves al ser los equipos mejor posicionados en el Ranking FIFA dentro del grupo de participantes. La FIFA hizo oficial ayer que los cuatro partidos —las dos semifinales y las dos finales— se disputarán en Guadalajara y Monterrey.

Noticia relacionada: Debutantes y Regresos: Selecciones que Marcan la Historia del Mundial 2026

Video: Los Ojos del Mundo Estarán en la Inauguración del Mundial 2026 en México: Claudia Sheinbaum

Repechaje intercontinental

Por ello, las semifinales quedaron listas para definir a sus rivales.

En la Llave 1, el duelo será: Nueva Caledonia vs Jamaica , cuyo ganador se enfrentará a República Democrática del Congo por el pase al Mundial.

, cuyo ganador se enfrentará a República Democrática del Congo por el pase al Mundial. En la Llave 2, el cruce será: Bolivia vs Surinam, y el vencedor chocará con Irak en la final por el boleto a la copa del mundo.

Repechaje europeo

Europa también conoció su destino. La UEFA, con 12 clasificados directos y cuatro cupos aún disponibles, acomodó los repechajes en cuatro rutas: A, B, C y D. Cada una cuenta con dos semifinales y una final a partido único, la cual dará los últimos cuatro boletos de la confederación europea para la justa mundialista.

Así quedaron los emparejamientos europeos:

Ruta A:

Italia vs Irlanda del Norte.

Gales vs Bosnia.

Ganadores se enfrentan en la Final A.

Ruta B:

Ucrania vs Suecia.

Polinia vs Albania.

Ganadores se enfrentan en la Final B.

Ruta C:

Turquía vs Rumania.

Eslovaquia vs Kosovo.

Ganadores se enfrentan en la Final C.

Ruta D:

Dinamarca vs Macedonia del Norte.

República Checa vs Irlanda.

Ganadores se enfrentan en la Final D.

Con los cuadros definidos, todo queda listo para marzo, cuando se disputarán los últimos cupos para el Mundial que iniciará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte.

Historias destacadas:

FBPT