América vs Tigres ¿Cuándo y Dónde Ver la Final de Ida de la Liga MX Femenil?

Las Águilas del América dieron un golpe de autoridad en el Clásico Nacional y se instalaron en la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, luego de superar a Chivas con un global contundente de 4-0. El equipo capitalino, dirigido por Ángel Villacampa, mostró un funcionamiento sólido, paciente y con gran capacidad para aprovechar cada error del rival.

La serie quedó sentenciada el pasado domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América volvió a imponerse 2-0, replicando el marcador de la ida. Nicolette Hernández e Irene Guerrero firmaron los tantos que terminaron por derribar cualquier intento de reacción rojiblanca.

Mientras tanto, en la otra semifinal, Tigres también cumplió con su papel de favorito… aunque no fue un trámite sencillo. Las felinas dejaron fuera a Cruz Azul con un global de 3-2, en una semifinal histórica para las celestes, quienes vivían por primera vez la experiencia de pelear un pase a la final. El impulso cementero no fue suficiente para frenar a unas Tigres acostumbradas a llegar a estas instancias.

Así, América y Tigres vuelven a encontrarse en la gran cita por el título, un choque que ya forma parte esencial del ADN de la Liga MX Femenil. Esta será su cuarta final directa, una rivalidad que se ha convertido en sinónimo de pasión, exigencia y escenarios grandes.

En el historial, Tigres tiene la balanza a su favor: conquistó las finales de 2022 y 2023 por amplio margen, aunque América guarda el recuerdo de su consagración en el Apertura 2018. Las felinas llegan con una hegemonía difícil de igualar: han disputado 11 de las 16 finales posibles desde la creación de la liga. Por su parte, América presume un plantel más maduro que nunca y con la ambición de sumar su tercera estrella.

¿Cuándo y Dónde Ver la Final entre América y Tigres?

La ida se jugará el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, con transmisión a través del canal Nu9ve, TUDN y VIX.

