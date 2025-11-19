¿Qué Selecciones Jugarán el Repechaje para la Copa del Mundo 2026? Quedan 6 Boletos en Juego

Este martes 18 de noviembre, fueron entregados los boletos directos a la Copa del Mundo 2026, tras una larga eliminatoria que cubrió a lo largo y ancho de todo el orbe.

En total, 42 las selecciones nacionales consiguieron el pase mundialista en las 6 confederaciones que conforman el universo de la FIFA.

Noticia relacionada: ¿Qué Selecciones Están Clasificadas al Mundial de 2026 de Forma Directa?

Sin embargo, aún hace falta conocer a los seis equipos que completarán el cuadro oficial de este primer torneo con 48 selecciones.

Para ello, estos seis boletos se disputarán en dos tipos de repechaje: el de la UEFA y uno intercontinental, que incluirá a un representante de Asia, África, Oceanía, CONMEBOL y dos de la CONCACAF.

¿Cómo se disputa el repechaje en la UEFA?

Cabe señalar, que la UEFA tiene 16 boletos asegurados, pero en su eliminatoria decidió que repartiría 12 de forma directa y cuatro por una especie de repechaje en el que participarán 16 selecciones.

De acuerdo con TUDN, estos 16 equipos se sortearán para agruparse en cuatro sectores con cuatro equipos cada uno para luego avanzar a semifinales y la final a partido único.

Noticia relacionada: Concacaf Confirma a Tres Selecciones Clasificadas al Mundial 2026: Curazao Es la Gran Sorpresa

Las ocho semifinales se disputarán el 26 de marzo de 2026 y las cuatro finales, el 31 de ese mes. El ganador de cada final irá al Mundial de 2026 y con ello la UEFA completará sus 16 plazas.

El sorteo para conocer la conformación de los bombos será el próximo jueves 20 de noviembre.

¿Cómo se disputa el repechaje intercontinental?

El llamado Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA contará con seis selecciones de todas las confederaciones —excepto la UEFA— que forman a este organismo rector:

AFC: Irak.

CAF: República Democrática del Congo.

CONMEBOL: Bolivia.

OFC: Nueva Caledonia.

CONCACAF: Jamaica y Surinam.

De las seis clasificadas al repechaje, las cuatro peores situadas en la clasificación de la FIFA, se enfrentarán en semifinales (Jamaica, Bolivia, Nueva Caledonia y Surinam).

Los dos mejores clasificados (Irak y República Democrática del Congo) pasarán directo a las dos finales. Los dos vencedores de las finales clasifican al Mundial 2026.

Noticia relacionada: México Perdió ante Paraguay y Sumó Su Sexto Partido sin una Victoria

Los duelos se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo, de forma similar que la repesca de la UEFA.

Este jueves, se llevará a cabo el sorteo de este torneo intercontinental, donde se sabrá cómo quedarán las semifinales, el primer paso para buscar los boletos mundialistas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM