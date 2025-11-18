Concacaf Confirma a Tres Selecciones Clasificadas al Mundial 2026: Curazao Es la Gran Sorpresa

La fase final de las eliminatorias de Concacaf concluyó este martes 18 de noviembre de 2025 con la disputa de tres boletos directos al Mundial 2026 y dos cupos para el Repechaje Intercontinental. Los ganadores de cada grupo avanzaron de forma automática a la Copa del Mundo, mientras los dos mejores segundos lugares buscarán su pase en el repechaje.

Esta noche se acabó de confirmar la gran sorpresa de la eliminatoria: Curazao empató con Jamaica y se clasificó a la Copa del Mundo. Pero además lo hizo como líder de su grupo.

En Curazao hay fiesta nacional, porque la selección terminó en la cima del Grupo B de la Concacaf y clasificó por primera vez a un Mundial. Con su empate 0-0 ante Jamaica, los curazuleños llegaron a 12 unidades y dejaron a los jamaicanos en 11 unidades.

También Panamá se llevó el boleto directo al Mundial 2026, luego de golear 3-0 a El Salvador, con goles de César Blackman, Eric Davis y José Luis Rodríguez. Así que por segunda vez los panameños se han clasificado a una Copa del Mundo y lo hicieron al liderar, con 12 puntos, el sector A de la eliminatoria.

En el Grupo C, Haití avanzó al terminar como líder con 11 puntos, dos más que Honduras que no pasó del empate sin goles ante Costa Rica (ambos eliminados).

Costa Rica y Honduras Quedaron Fuera

En un duelo de alto voltaje, Honduras y Costa Rica empataron 0-0, lo que dejó a ambas selecciones eliminadas. Los hondureños quedaron segundos del Grupo C con 9 unidades, mientras que los ticos sólo llegaron a 7 puntos. Así que ambos no lograron ni siquiera un boleto a repechaje.

La derrota previa de 1-0 de Costa Rica ante Haití generó cuestionamientos sobre la permanencia del técnico mexicano Miguel Herrera. La prensa costarricense dejó entrever que debería irse en caso de eliminación, misma que se confirmó este martes 18 de noviembre.

Sobre su posible salida, el estratega mexicano fue directo:

Ya asumí mi responsabilidad, qué más digo (...) pero no me toca a mi (renunciar), wey

Jamaica y Surinam jugarán el repechaje en busca del boleto mundialista

Hay que recordar que México, Estados Unidos y Canadá participarán como anfitriones del torneo que se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, primera ocasión en que tres naciones comparten la sede del evento.

El formato del Repechaje Intercontinental contempla seis selecciones de distintas confederaciones que disputarán dos plazas mediante eliminación directa. Monterrey será sede del torneo. Concacaf tendrá dos representantes, mientras África enviará a República Democrática del Congo, Asia a Irak, Oceanía a Nueva Caledonia y Sudamérica a Bolivia.

En la eliminatoria de la Concacaf, Jamaica se metió como el mejor segundo lugar al repechaje, luego de empatar 0-0 con Curazao. Los Reggae Boyz sumaron 11 unidades en el Grupo B.

Y pese a caer 3-a con Guatemala, Surinam avanzó a la repesca con 9 unidades. Y aunque igualó en puntos con Honduras, pero tiene un mejor porcentaje de goleo.

Así que Jamaica y Surinam aún conservan el sueño de acudir al Mundial 2026, pero sabremos si lo hacen realidad cuando se lleve a cabo el repechaje.

Clasificados por confederación

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones: 42 por vía directa y seis mediante repechaje.

Sudamérica clasificó a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. África aseguró a Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana. Asia envió a Japón, Australia, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Catar y Arabia Saudita. Oceanía clasificó a Nueva Zelanda. Europa confirmó a Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.

Con información de TUDN.

Historias recomendadas:

CT