Frente Frío 16 se Aproxima a México; Traerá Temperaturas de 0 Grados y Heladas en la Noches

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta ante la llegada del frente frío número 16, el cual ingresará por el noroeste de México y afectará a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

De acuerdo con el organismo, este sistema frontal provocará un nuevo descenso de temperatura, así como vientos fuertes, lluvias y chubascos en la región.

En una tarjeta informativa, el SMN detalló que el frente frío se asociará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que intensificará las condiciones invernales. Además, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California y Sonora, donde el ambiente gélido podría ser más severo.

El organismo explicó que, de manera paralela, continuará el ingreso persistente de humedad proveniente del océano Pacífico, el cual, combinado con canales de baja presión en el interior y sureste del país, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en una amplia franja del territorio nacional. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y rachas de viento, especialmente en entidades del occidente, centro y sur del país.

Asimismo, el SMN advirtió que el ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde no se descartan heladas al amanecer, principalmente en zonas montañosas. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos, extremar precauciones por cambios bruscos de temperatura y atender las indicaciones de Protección Civil en caso de que las condiciones climáticas se intensifiquen.

Con la llegada del frente frío 16, el país continuará bajo los efectos de la temporada invernal, por lo que se prevé que las bajas temperaturas y las precipitaciones sigan presentes en los próximos días.

Pronostican Lluvias y Bajas Temperaturas en Sonora por Llegada de Frente Frío No. 15

Clima para el jueves 20 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el viernes 21 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Historias recomendadas: