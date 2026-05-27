Hombre Muere en Auto Mientras Era Ingresado a Hospital de Salud Mental en Orizaba, Veracruz

Durante el transcurso de ese martes 26 de mayo, se reportó que un hombre de 33 años identificado como Santiago “N” falleció la tarde dentro de un vehículo al arribar al Hospital de Salud Mental “Dr. Víctor M. Concha Vásquez”, en la colonia Rincón Grande del municipio de Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría acudido al centro hospitalario para recibir atención médica urgente debido a que presentaba problemas de salud previos; sin embargo, el hombre comenzó a complicarse mientras realizaban su ingreso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Resulta Lesionado por Arma de Fuego Durante Asalto en Orizaba

Aunque médicos y rescatistas intentaron auxiliarlo, perdió la vida dentro del automóvil. Minutos más tarde, al sitio arribaron autoridades ministeriales, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como para realizar el levantamiento del cuerpo del hombre que murió dentro del vehículo al ser ingresado al Hospital de Salud Mental “Dr. Víctor M. Concha Vásquez”.

Muere mujer cerca del bulevar Manuel Ávila Camacho en Veracruz

Una mujer no mayor de 30 años perdió la vida en una banqueta en la calle Mariano Escobedo de la colonia Flores Magón, en la ciudad de Veracruz, durante el transcurso de la tarde-noche de este lunes 25 de mayo.

Vecinos indican que apoyaron a la mujer brindándole ropa y un colchón al verla en el lugar con presuntas complicaciones de salud desde hace aproximadamente dos días. Lamentablemente, la condición de la mujer y el aparentemente mal estado de salud que presentaba no le permitieron recuperarse.

Minutos más tarde, al sitio arribaron autoridades, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias de ley. Asimismo, se realizó el levantamiento del cuerpo de la mujer.

Hasta este momento, la mujer que perdió la vida en calles de la ciudad de Veracruz no ha sido identificada, por lo que se espera que en próximas horas se pueda llevar a cabo la identificación del cuerpo.