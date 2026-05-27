Hombre Muere en Auto Mientras Era Ingresado a Hospital de Salud Mental en Orizaba, Veracruz

Un hombre de 33 años perdió la vida debido a complicaciones de salud cuando era ingresado a un centro hospitalario de Orizaba.

Médicos y rescatistas intentaron auxiliar al hombre; sin embargo, perdió la vida dentro del automóvil.Foto: Google Maps

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Un hombre pierde la vida en Orizaba al llegar al Hospital de Salud Mental. Las complicaciones de salud fueron fatales. Infórmate sobre cómo ocurrieron los hechos.

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