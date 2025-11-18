Posponen Audiencia de Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy ante Corte en EUA

La audiencia del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, programada para mañana 19 de noviembre de 2025, fue pospuesta para el 8 de enero de 2026 por cambio de abogado, según concedió la Corte.

Se trata de la segunda ocasión que posponen la audiencia del narcotraficante mexicano, toda vez que el pasado septiembre fue aplazada del 30 de ese mes al 19 de noviembre.

En aquella ocasión, la audiencia fue aplazada para otorgarle más tiempo a las partes para discutir una posible resolución del caso.

¿Quién es Vicente Carrillo Fuentes?

Otrora máximo líder del Cártel de Juárez, Carrillo Fuentes controlaba una de las principales rutas de transporte de miles de millones de dólares en drogas que ingresaban anualmente a Estados Unidos desde México.

"El Viceroy" enfrenta cargos por asociación delictiva, importación y posesión con intención de distribuir cocaína y marihuana, conspiración para importar y poseer con intención de distribuir cocaína y marihuana, lavado de dinero, obstrucción a la justicia, entre otros.

También se le acusa de ordenar el asesinato intencional de personas para impedir que proporcionen información a las autoridades estadounidenses y asesinato en apoyo de una asociación delictiva, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

