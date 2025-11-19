¿Qué Selecciones Están Clasificadas al Mundial de 2026 de Forma Directa?

La Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026 está tomando forma y ya se conocen hasta el momento a 42 de las 48 selecciones nacionales que participarán en la justa del próximo verano.

Por ahora, solo quedan seis boletos por la vía del repechaje: la UEFA buscará a sus otros cuatro representantes, y el torneo intercontinental, en el que se pondrán en juego dos pases mundialistas.

Ya solo queda que se hagan oficiales las series para la disputa de esta fase, aunque por ahora ya quedó completo el cuadro de los que hicieron lo necesario para tener seguro su entrada al Mundial 2026.

¿Qué selecciones ya están en el Mundial de 2026?

Las tres selecciones invitadas por ser las anfitrionas del evento son Estados Unidos, México y Canadá, quienes conforman a las naciones organizadoras de la justa.

Después, el primer combinado en ganar su boleto vía eliminatoria fue Japón y el más reciente, este martes 19 de noviembre, fue Panamá, que asistirá a su segunda Copa Mundial.

Entre las naciones que fracasaron en su intento por clasificar están Nigeria, Camerún, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Chile y Serbia, por mencionar algunos.

AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

CONCACAF: Curazao, Haití y Panamá.

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

OFC: Nueva Zelanda.

UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Bélgica, Austria, España, Escocia y Suiza.

Ahora, solo falta conocer a las últimas seis selecciones —4 de Europa y 2 de torneo intercontinental— que completarán el cuadro de participantes.

El Mundial 2026 será el primero en realizarse en tres sedes —Estados Unidos, México y Canadá— y además estrenará formato de 48 selecciones.

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, siendo la inauguración en el Estadio Azteca, tres veces mundialista, y con la final en Nueva Jersey, en el MetLife Stadium.

