Delegación de Irán No Participará en el Sorteo de la Copa del Mundo 2026; ¿Cuál Fue la Razón?

Irán informó que no participará en la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo de 2026, el próximo 5 de diciembre, a celebrarse en Washington.

La decisión de la delegación iraní fue porque Estados Unidos no otorgó visas a varios de sus miembros, anunció este viernes la federación de ese país.

Noticia relacionada: ¿Habrá Más de un Día Feriado por el Mundial 2026? Esto Dijeron Autoridades

El vocero de la federación hizo el anuncio a través de la televisión estatal iraní:

Hemos informado a la FIFA que las decisiones tomadas no tienen relación con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo de la Copa Mundial

No dieron visas

El sitio deportivo Varzesh 3 informó que Estados Unidos no había otorgado visas a algunos miembros de la delegación iraní, incluido el presidente de la federación, Mehdi Taj.

Solo cuatro miembros de toda la planilla del futbol iraní, incluido el seleccionador Amir Ghalenoei, obtuvieron las visas para viajar a la Unión Americana.

Noticia relacionada: Inauguran Centro de Voluntarios de la FIFA en CDMX: ¿Cómo Es y Dónde se Ubica?

Este jueves, Mehdi Taj acusó que esto se debió a una decisión política de Estados Unidos.

Hemos declarado al presidente de la FIFA, el Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de una posición puramente política y le hemos pedido que detenga este comportamiento

Una tensa relación

Desde hace al menos cuatro décadas, Irán y Estados Unidos son enemigos abiertos. Aunque han intentado acercamientos, no han logrado que lleguen a buen puerto, sobre todo por el programa nuclear iraní.

Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones prácticamente no existen, lo que genera un problema para la organización del Mundial de 2026.

Video relacionado: ¿Cuáles Son las Principales Amenazas a la Seguridad a Nivel Mundial?

¿La razón? Estados Unidos es uno de los coorganizadores de la justa mundialista, junto con México y Canadá. En su territorio se jugarán la mayoría de los partidos, incluida la final.

El camino luce pedregoso para el combinado nacional iraní, nación que consiguió su boleto directo en marzo pasado y estará en el bombo 2 del próximo sorteo.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM