Transportistas y Agricultores Levantan Bloqueos en Carreteras de México: "Alcanzamos un Acuerdo"

Líderes transportistas y agricultores levantaron los bloqueos que mantenían en el país luego de una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) la tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025 que duró poco más de 13 horas.

Durante la reunión, la Segob les explicó a los dirigentes de productores agrícolas y transportistas los programas y acciones institucionales que aplicará el gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas.

Después de que Gobernación confirmara el acuerdo con los agricultores, líderes transportistas y campesinos dieron una breve conferencia en la que dijeron que se alcanzó un acuerdo con la Conagua con relación al proyecto de la Ley de Aguas Nacionales con trato diferenciado.

Se va a privilegiar mucho el tema del agua para uso doméstico, para uso humano. Faltaría que lo que acordamos aquí se traslade a la propuesta de ley



También adelantaron que se estableció una mesa de trabajo permanente a partir del 8 de diciembre.

Los temas que se trataron en Gobernación fueron:

Crédito

Precio de garantía

Regular las importaciones de granos básicos

Y se harán cambios en la Ley de Aguas

Otro de los puntos importantes sobre la inseguridad que viven los transportistas en las carreteras es que, el líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se creará una Fiscalía Especializada en Carreteras, además de que habrá un ordenamiento en los retenes carreteros. También se cerrarán accesos irregulares, por donde escapan los delincuentes.

El encuentro estuvo encabezado por el subsecretario de la Segob, César Yáñez, y contó con la participación de los líderes de las organizaciones campesinas y del transporte que desde hace cuatro días mantienen bloqueadas algunas de las principales carreteras del país.

A la reunión asistieron los líderes y representantes de las organizaciones Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

El único requisito que pedía el gobierno de México para dialogar en torno a las demandas de los productores y los concesionarios del transporte era el retiro de los bloqueos en casetas y puentes, subrayando que el cierre de vialidades impedía el ejercicio del derecho al libre tránsito de la ciudadanía y afectaba gravemente el paso de servicios y producto.

Durante estos cuatro días de cierres carreteros, se ha visto afectado el traslado de mercancías no solo hacia Estados Unidos, sino dentro del territorio nacional, lo que ha ocasionado la inconformidad de otros grupos de operadores de camiones de carga.

¿A qué puntos llegaron los transportistas y agricultores con la Segob?

En un comunicado, la Segob detalló que se instalaron tres mesas de trabajo:

Una para abordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras.

Otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua.

La tercera para atender los temas del campo.

Por su parte, los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

La Segob manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores



Retiran bloqueos carreteros

Momentos antes de la conclusión de la reunión, transportistas y campesinos comenzaron a liberar algunos puntos carreteros a lo largo y ancho del país donde mantenían bloqueos, informó la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) en un comunicado.

Luego de casi cuatro días de bloqueos, los manifestantes comenzaron a retirarse la tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025 de casetas y puentes donde impedían la libre circulación.

"Como acto de buena voluntad de la alianza del Frente Nacional y la ANTAC, se liberan algunos puntos carreteros donde se mantenían bloqueos carreteros", informaron en un comunicado a través de la red social Facebook.

