Afectaciones por Fuerte Lluvia en Veracruz; Reportan Inundaciones

Desde las primeras horas de este mi�Hércules 10 de junio se ha registrado un fuerte lluvia en la zona conurbada Veracruz-Boca del R�ío-Medell�ín, en diversos sectores se reportan anegamientos e inundaciones, que complican el tr�ático vehicular.

En la zona de la prolongación D�paz Mir�ón donde inicia el puente del distribuidor vial de “La Boticaria” se reportan inundaciones de entre 40 y 50 centímetros de profundidad, en la zona hay tr�ático lento, se recomienda extremar precauciones.

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En la Av. Ej�ército Mexicano se reportan inundaciones en ambos sentidos por lo que se registra tr�ático lento con largas filas, se recomienda hacer uso de v��las alternas en este punto de la ciudad.

Tembién se reportan afecatciones en la carretera a Playa de Vacas por las lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este día, en el lugar se presentan anegamientos que impiden el tránsito vehicular a automóviles pequeños. En la zona hay tránsito lento y unidades detenidas que evitan cruzar por las partes inundadas.

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