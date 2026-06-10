Afectaciones por Fuerte Lluvia en Veracruz; Reportan Inundaciones
Desde las primeras horas de este miércoles se registran severas afectaciones por lluvias en la zona conurbada de Veracruz, hay zonas con encharcamientos e inundaciones.
Foto: N+
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Inundaciones en Veracruz complican el tráfico. Zonas como La Boticaria y Av. Ejército Mexicano afectadas. Conoce las áreas más impactadas.
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PorRedacción N+
Desde las primeras horas de este mi�Hércules 10 de junio se ha registrado un fuerte lluvia en la zona conurbada Veracruz-Boca del R�ío-Medell�ín, en diversos sectores se reportan anegamientos e inundaciones, que complican el tr�ático vehicular.
En la zona de la prolongación D�paz Mir�ón donde inicia el puente del distribuidor vial de “La Boticaria” se reportan inundaciones de entre 40 y 50 centímetros de profundidad, en la zona hay tr�ático lento, se recomienda extremar precauciones.
En la Av. Ej�ército Mexicano se reportan inundaciones en ambos sentidos por lo que se registra tr�ático lento con largas filas, se recomienda hacer uso de v��las alternas en este punto de la ciudad.
Tembién se reportan afecatciones en la carretera a Playa de Vacas por las lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este día, en el lugar se presentan anegamientos que impiden el tránsito vehicular a automóviles pequeños. En la zona hay tránsito lento y unidades detenidas que evitan cruzar por las partes inundadas.