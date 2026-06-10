Afectaciones por Fuerte Lluvia en Veracruz; Reportan Inundaciones

Desde las primeras horas de este miércoles se registran severas afectaciones por lluvias en la zona conurbada de Veracruz, hay zonas con encharcamientos e inundaciones.

Lluvia causan inundaciones en la zona conurbada de VeracruzFoto: N+

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Inundaciones en Veracruz complican el tráfico. Zonas como La Boticaria y Av. Ejército Mexicano afectadas. Conoce las áreas más impactadas.

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