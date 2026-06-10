Investigan Muerte de Empleado por Descarga Eléctrica en Monterrey

Un hombre perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica durante la madrugada de este miércoles al interior de una empresa ubicada en la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron alrededor de las 4:00 de la mañana en el cruce de las calles Felipe Guerra Castro y Rómulo Díaz de la Vega.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Hombre Electrocutado en Empresa de Col. Niño Artillero en Monterrey

De acuerdo con el reporte recibido por la central de emergencias de Protección Civil de Monterrey, se alertó sobre una explosión en una maquinaria dentro de la empresa Regio Plastic. Tras recibir el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil se movilizaron al lugar para verificar la situación y brindar apoyo ante la emergencia reportada. A la llegada de los cuerpos de auxilio, se confirmó que una persona había fallecido en el interior de las instalaciones.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el sitio, la víctima sufrió una descarga eléctrica mientras manipulaba una máquina sopladora inyectora de plástico. El incidente ocurrió durante las labores que realizaba dentro de la empresa.

Las autoridades y personal de emergencia procedieron a asegurar el área mientras se recopilaba información sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Compañeros intentaron reanimarlo

Según el relato del encargado de la empresa, se escuchó un fuerte estruendo mientras el trabajador operaba la maquinaria. Al acercarse para verificar lo ocurrido, observaron que el hombre había caído al suelo. Ante la situación, sus compañeros comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la intención de mantenerlo con vida mientras llegaban los servicios de emergencia. Las labores de reanimación se realizaron durante aproximadamente 20 minutos; sin embargo, pese a los esfuerzos efectuados en el lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se indicó que el trabajador aparentemente tuvo contacto con una resistencia al momento de realizar un cambio de maquinaria, lo que habría provocado la descarga eléctrica.

De manera extraoficial, la persona fallecida fue identificada como Nicolás, de aproximadamente 35 años de edad. Tras confirmarse el deceso, autoridades ministeriales acudieron a la empresa para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer las causas exactas del accidente laboral.

Las indagatorias continuarán para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las condiciones en las que se registró el incidente que cobró con la vida del trabajador de la empresa.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR