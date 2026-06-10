Investigan Muerte de Empleado por Descarga Eléctrica en Monterrey

Un trabajador de aproximadamente 35 años murió electrocutado mientras operaba maquinaria en una empresa de la colonia Niño Artillero, en Monterrey. Las autoridades investigan el accidente

Autoridades de Protección Civil se dirigieron a la empresaFoto: N+

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Un empleado de 35 años fallece por descarga eléctrica en Monterrey. El incidente ocurrió en la madrugada mientras operaba maquinaria. Las investigaciones continúan.

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