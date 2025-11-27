¿Habrá Más de un Día Feriado por el Mundial 2026? Esto Dijeron Autoridades

En la mañanera de hoy, 27 de noviembre de 2025, las autoridades dieron a conocer qué pasará con los días libres por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y los partidos.

Las autoridades locales de las ciudades sedes detallaron cómo plantearon que se organizarán las jornadas laborales y escolares para la justa mundialista. En el caso de la Ciudad de México, donde será la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que están proponiendo un acuerdo con la Federación, las escuelas, así como con la iniciativa privada y contempla que sí funcionará para que el día de la inauguración sea libre. Explicó que la propuesta busca que la afición pueda seguir el incido del evento.

Video: Sheinbuam Analiza Si Acude a Sorteo de Grupos del Mundial 2026 en EUA

En Guadalajara y Nuevo León los ajustes para los días libres dependerán del calendario final

En Nuevo León, el gobernador Samuel García precisó que buscarán que en el tercer partido en las escuelas haya un día inhábil, mientras que para el sector laboral, señaló que se propondrá home office o incluso medio día libre para facilitar la movilidad.

Tenemos la fortuna que el primer juego es sábado y el segundo, domingo, y el tercero es miércoles, es el que vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar y vemos con el sector privado que si no es inhábil al menos Home office.

Noticia relacionada: Mundial Social 2026 Tendrá App para Disfrutar Evento de FIFA: Estas Actividades Habrá en México.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anticipó la posibilidad de decretar hasta cuatro días de asueto relacionados con los encuentros que se disputarán en la entidad. Sin embargo, el gobierno local señaló que las fechas definitivas dependerán del horario oficial de los partidos, el cual se dará a conocer después del sorteo programado en Washington el próximo 5 de diciembre de 2025. Lemus compartió que en Guadalajara habrá dos juegos de repechaje, 2 de clasificación, que serán en el mes de marzo.

Los gobiernos estatales coinciden en la intención de flexibilizar horarios durante el Mundial 2026, específicamente los días de partido entre semana, pero precisaron que las decisiones finales se conocerán una vez que se publiquen los horarios oficiales.

Historias recomendadas: