¿Por Qué se Cae Mucho el Cabello en Cierta Época del Año? Estos Meses Debes Cuidarte Más

¿Has notado que en cierta época del año se te cae mucho el cabello? Hay unos meses en los que debes cuidarte más, en N+ te contamos por qué pasa la pérdida estacional, que puede ser una preocupación estética, según una experta.

En entrevista para N+, Bersabeth Cerrillo, quien se desempeña como química farmacéutica y es experta en asuntos científicos y regulatorios de una empresa especializada en productos de belleza, explicó que la caída estacional del cabello es un fenómeno real, aunque hay muchas personas que lo relacionan con enfermedades.

La caída del cabello puede causar problemas emocionales cuando se pierde en grandes cantidades, esto afecta tanto a hombres como a mujeres, pero por las imposiciones sociales de lo que es femenino puede perjudicar más a ellas, ya que se llega a considerar un "símbolo de belleza", sin embargo, cuando la causa principal es el cambio de temperatura puede ser menos alarmante, porque es completamente normal y forma parte del ciclo biológico del ser humano, afirmó.

Video: Qué Fechas se Recomiendan para Cortarse el Cabello Según la Astrología

¿Por qué se cae más el cabello en otoño?

La experta explicó que este fenómeno está relacionado con la transición del verano al otoño, etapa en la que el cuerpo experimenta ajustes naturales ante la disminución de la temperatura, es una respuesta adaptativa del cuerpo a los cambios en el clima. Por lo que los meses que más debes cuidarte porque se cae más el cabello son:

Septiembre.

Octubre.

Noviembre.

Durante los meses cálidos en verano, que abarca de junio a septiembre, el cabello funciona como una barrera natural contra el sol. Cuando las temperaturas descienden hay una caída más abundante.

Noticia relacionada: ¿Cómo Evitar la Pérdida de Cabello Durante Tratamiento Contra el Cáncer?.

¿Cuánto cabello es normal perder al día?

Los seres humanos perdemos entre 50 y 100 cabellos diarios, una cifra que aumenta durante la caída estacional. Sin embargo, esta pérdida sigue considerándose normal mientras no existan otros factores como:

Enfermedades hormonales.

Problemas de tiroides.

Embarazo.

Deficiencias nutricionales como la falta de vitaminas del complejo B.

Anemia.

Menopausia.

Fiebres altas.

Secuelas de cirugías.

Si estos elementos están descartados, la caída se considera estacional y temporal, para diferenciarla de un problema médico, puedes notar si la caída es desde la raíz y de manera gradual. En caso de que sea de manera diferente y con señales de alerta como aparición de huecos o zonas claras en el cuero cabelludo o pérdida superior a 100 cabellos diarios, debes buscar ayuda médica.



Historias recomendadas:

Con información de Fanny Padilla, N+.

FBPT