Bloqueo de Carreteras: Sheinbaum Explica Por Qué Hay Desacuerdo con Campesinos y Transportistas

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 26 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema de bloqueos de campesinos y transportistas en diferentes puntos del país.

Explicó el motivo de por qué sigue el desacuerdo entre transportistas y agricultores, quienes bloquearon varias carreteras, en N+ te contamos los detalles de lo que pasó en ¿Habrá Nuevos Bloqueos en Carreteras? Transportistas Lanzan Llamado luego de Reunión con Segob.

La mandataria detalló que pese a las mesas de diálogo siguen las protestas de agricultores y transportistas, el primer grupo exige precios justos para su cosecha, especialmente en el caso del maíz, cuyo valor se ha desplomado en los últimos meses, mientras que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) pide que se atienda la seguridad, ya que hay aumento de extorsiones, robos y violencia.

Precisó que puede haber más motivos para mantener los cierres abiertos, ya que el Gobierno Federal "ha avanzado" en atender las solicitudes.

Sheinbaum señala que se han avanzado en las solicitudes de agricultores y transportistas

Asimismo, precisó que las acciones del Gobierno Federal para solucionar las demandas de los campesinos y abordó cuál es el presupuesto destinado para el siguiente año.

Como el precio del maíz está muy bajos se busca apoyar a los productores y se busca, dado que no hay suficiente recurso en el Gobierno Federal, el próximo año son 1 billón de pesos a programas de Bienestar, directo a la gente, cuando hay una demanda de este tipo buscamos la manera de encontrarle una salida.

La titular del Ejecutivo Federal detalló que la estrategia para resolver las exigencias de los productores agrícolas:

Vincular directamente a productores con compradores para evitar intermediarios que pagan precios muy bajos.

Promover acuerdos con empresas y gobiernos estatales para comprar maíz a costos más competitivos.

Reducir costos de transporte y facilitar la venta directa del grano.

En cuanto a los avances en seguridad para transportistas afirmó que sí se han logrado progresos, recordó que presentó cifras que muestran una disminución del robo en carreteras, aunque destacó que el problema aún no está resuelto.

