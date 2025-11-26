Beca de Aprovechamiento Académico Edomex: ¿Cuándo Salen los Resultados de la Nueva Convocatoria?

Si vas a solicitar la Beca de Aprovechamiento Académico del Estado de México (Edomex), en N+ te contamos cuándo salen los resultados de la nueva convocatoria 2025 para que no se te pase la fecha.

La beca está dirigida a estudiantes de nivel básico inscritos en primarias y secundarias públicas del Estado de México y busca reconocer el desempeño académico a lo largo del ciclo escolar vigente. Previamente, en N+ te compartimos cómo hacer el trámite en Nuevo Registro 2025: Así Puedes Tramitar Paso a Paso la Beca de Aprovechamiento Académico Edomex.

Video: ¿Crecerá el Presupuesto Destinado a los Programas Sociales en el 2026?

Noticia relacionada: Nueva Convocatoria de Beca de Aprovechamiento Edomex: ¿Quiénes Pueden Tramitarla?.

La beca consiste en un apoyo económico de 1,100 pesos que son repartidos durante diez meses, quienes la soliciten deben cumplir con una serie de requisitos que pide la nueva convocatoria:

Vivir en el Estado de México.

Tener un promedio de al menos 9.5.

Es para estudiantes de segundo a sexto grado de primaria.

La pueden tramitar también estudiantes se primero, segundo y tercero de secundaria.

Deben llenar el formato de registro.

No contar con un apoyo económico de la misma naturaleza, en caso de que si tengan para tramitar la de Beca de Aprovechamiento Académico deben llenar el Formato de Renuncia Voluntaria.

En esta fecha saldrán los resultados de la Beca de Aprovechamiento Académico

De acuerdo con el calendario señalado en la convocatoria, los resultados estarán disponibles los días 28, 29 y 30 de enero de 2026 a través del sitio oficial de la Seduc, cuyo link es https://seduc.edomex.gob.mx/becas, debes buscar el apartado llamado Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico de Educación Básica y luego dar clic en Solicitantes.

Recuerda que el trámite de la beca se realiza conforme al calendario, que contempla las fechas de registro conforme a la primera letra del apellido, este estará disponible del día lunes 1 al 7 de diciembre de 2025.

En caso de que tengas alguna duda sobre la convocatoria o el registro puedes llamar a los números 722-2138894, 722-2139063, 722-2139176 y 722-2143610.

Historias recomendadas:

FBPT