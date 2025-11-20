¿Por Qué Me Tiembla el Ojo? Estas son las Causas Más Comúnes

Si has sentido que te tiembal el ojo, es importante que sepas qué está pasando y que tomes precauciones. Te decimos las causas más comunes.

La Academia Estadounidense de Oftalmología (AAO, por sus siglas en inglés) expicó que el temblor de párpado se producen cuando uno o ambos párpados tiemblan o se cierran repentinamente de manera involuntaria.

Los tipos más frecuentes de espasmos del párpado son:

El temblor del párpado o también conocido como tic.

El blefaroespasmo esencial.

El espasmo hemifacia.

Noticia relacionda: Ojo con Estas Banderas Rojas: Así Identificas Cuadros de Estrés y Ansiedad

Causas más comúmes

El teblor de párpados o tic puede ocurrir por varias causas, las más comúnes son el estrés, cansancio, fatiga o falta de sueño, sin embargo, es importante que acudas con un especialista que te de un diagnótico y tratamiento adecuado.

Temblor de párpado o tic : Frecuentemente se produccen por cansancios y/o estrés , sin embargo, no afecta la visión.

: Frecuentemente se produccen por , sin embargo, no afecta la visión. Blefaroespasmo esencial: Se produce cuando uno o ambos párpados se cierran involuntariamente duarnte algunos segundos o puede prolongarse poe horas. En este caso los espasmos pueden afectar otros músculos de la cara. Se sabe que se produce por un impulso nervioso , pero no por qué sucede.

, pero no por qué sucede. Espasmo hemifacial: Se produce cuando los músculos de un lado de la cara se tensan o contraen, pueden comenzar cerca del ojo y afectar otras partes de la cara, pueden durar de varios días a algunos meses, esto ocurre cuando un vaso sanguíneo ejerce presión sobre un nervio facial.

En caso de que sientas que te tiembla el ojo, como ya te mencionamos, lo mejor es acudir a una revisión médica y nunca automedicarse, además trata de relajarte, puedes intentar ejercicios de respiración propunda o hacer ejercicio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar



