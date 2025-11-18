¿Qué Leemos los Mexicanos? Reporte sobre Lectura MOLEC 2025 del INEGI Revela el Top 5

¿Qué es lo que más te gusta leer? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó hoy, 18 de noviembre de 2025, los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025, estudio que reveló qué es lo que más leemos los mexicanos; aquí te damos todos los detalles sobre el top 5.

¿Qué es MOLEC? El Módulo sobre Lectura proporciona estadísticas sobre el comportamiento lector de la población, en México, desde hace 10 años.

El estudio identifica la lectura en redes sociales e investiga las razones de la no lectura.

Además, revela información acerca de los estímulos para la práctica lectora en la infancia, la casa y la escuela.

En el estudio participaron personas mayores de 12 años de edad.

Resultados MOLEC 2025

Los resultados de MOLEC 2025 arrojaron que ocho de cada 10 personas o el 79.1% de la población alfabeta, mayor de 12 años de edad, han leído algún libro, revista, periódico, historieta, página de Internet, foro o blog.

De esa mayoría, el 79.8% corresponde a hombres y el 78.4%, mujeres.

Del 79.1% que han leído algunos de loa materiales que estudia MOLEC 2025, 13.1% lee redes sociales.

Mientras que el 7.9% no lee libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros, blogs o redes sociales.

¿Quiénes son los mexicanos que más leen?

89.1%: Personas de entre 12 y 24 años de edad.

85.7%: Personas de 25 a 39 años de edad.

74.2%: Personas de 40 a 59 años de edad.

Velocidad de lectura

Siete de cada 10 personas comprenden la mayor parte o todo lo que leen.

Dos de cada 10 comprenden la mitad de lo que lee.

Una de cada 10 comprende poco su lectura.

48.9 de las personas concediera que la velocidad de su lectura es regular.

37.7% tiene velocidad de lectura media.

13.5% lee de forma lenta.

Top 5 de lo que más leemos los mexicanos

De acuerdo con el resultado de MOLEC 2025, el top 5 sobre lo que más leemos los mexicanos es el siguiente:

Libros. Revistas. Periódicos. Redes sociales. Historietas, comics o mangas.

1. Libros

Siete de cada 10 personas leen libros por gusto.

Tres de cada 10, por necesidad.

81.3% lee libros impresos

33.3% lee libros en formato digital

Tipos de libros que más leen los mexicanos Mujeres Hombres Autoayuda, superación personal, religiosos 46.1% 37.9% Literatura 48.3% 37% Específicos de alguna materia o profesión 31.6% 39% Cultura general 26.1% 32.6% Manuales, guías, recetarios o de otro tipo 13.9 30.5

2. Revistas

Las mujeres son las que leen más revistas, con el 38.8%, respecto al 35.8% de los hombres.

42.8%: Personas de entre 25 y 39 años de edad.

39.2%: Personas de entre 40 y 59 años de edad.

37.6%: Personas de 60 años o más.

3. Periódicos

27.4% de las mujeres leyeron algún periódico en la última semana

35.8% de los hombres leyeron algún periódico.

Del total, 56% lo hizo en formato digital y 45.5%, en impreso.

37.1%: Es el porcentaje de personas que más leen algún periódico y fueron personas de 25 a 39 años de edad.

4. Redes sociales

Ocho de cada 10 mexicanos lee redes sociales como Facebook, WhatsApp o X.

92.1%: Personas de entre 25 y 39 años de edad.

90.5%: Personas de 12 a 24 años de edad.

81.6%: Personas de 40 a 59 años de edad.

52.7%: Personas de 60 años o más.

5. Historietas, magas o comics

Dos de cada 10 personas en México lee historietas, magas o comics.

20.9% del total de la población alfabeta mayor de 12 años de edad lee historietas, magas o comics.

El 22.7% de las personas que sí leen historietas, magas o comics son hombres; 19.3%, mujeres

¿Por qué la gente no lee?

20.9% de la población alfabeta, mayor de 12 años de edad, no lee, de los cuales, el 21.6% son mujeres y el 20.2%, hombres.

Los motivos principales por el que la gente no lee son los siguientes:

Falta de interés

Motivación

Gusto por la lectura

Falta de tiempo

Problemas de salud

Otras actividades

Falta de dinero

