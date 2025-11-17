Nuevo Cierre en el Museo de Louvre: Público No Podrá Ingresar a Galería por Esta Razón

Este lunes 17 de noviembre de 2025, el Museo de Louvre anunció el cierre de una de sus galerías que se encuentra en el primer piso, por lo que aquí te contamos qué alberga esa zona, por qué tuvo que ser cerrada y cuánto tiempo permanecerá así.

Cabe señalar que este recinto, el más visitado del mundo, sigue en el ojo del huracán desde el espectacular robo de joyas imperiales el pasado 19 de octubre.

Ese día, cuatro hombres estacionaron un montacargas bajo uno de los balcones, dos de ellos subieron a él y con una sierra entraron en la galería de Apolo a través de una ventana.

Y en cuestión de minutos, robaron varias joyas por un valor estimado global de más de 100 millones de dólares. Tres personas están encarceladas por estos hechos, pero las alhajas siguen sin aparecer.

Anuncian cierre de galería

Hoy, el Louvre difundió un comunicado para notificar el cierre de la galería Campana, donde hay nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua.

Explicó que el cierre al público es "por precaución" después de que una auditoría revelara la "especial fragilidad" de algunas vigas de una de las alas del edificio.

En su texto, aclaró que la galería estará cerrada mientras se llevan a cabo las "investigaciones" sobre "la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur" del cuadrilátero Sully, que rodea el patio conocido como la "Cour Carrée".

Debido a su complejo diseño arquitectónico y a las obras estructurales y de acondicionamiento realizadas en la década de 1930, los suelos de la segunda planta de esta ala presentan deficiencias.

Personal abandonará el espacio

El pasado 14 de noviembre, un gabinete de estudios técnicos alertó del estado del suelo del segundo piso en este espacio, donde se encuentran oficinas del personal del museo.

Por ello, la dirección del museo decidió bloquear el acceso a estas oficinas y 65 empleados tendrán que abandonar el espacio durante los próximos tres días.

Con información de AFP.

