Declaración Anual SAT: Lista Oficial de Gastos Deducibles de Impuestos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes que pueden realizar deducciones personales en su declaración anual, siempre que las facturas cumplan con los requisitos establecidos.

Por ello, aquí en N+ te compartimos la lista oficial de los gastos deducibles de impuestos, para que cada mes solicites tus facturas y las tengas organizadas durante todo el año, y así te sea más fácil presentar tu declaración en cada ejercicio fiscal.

¿Qué requisitos deben cumplir las facturas?

En un comunicado, el SAT hizo énfasis en que es importante revisar cuidadosamente las facturas de los gastos que se desean deducir y verificar que cumplan con todos los requisitos fiscales.

Lo anterior para que dicho beneficio sea válido y pueda reflejarse correctamente en la declaración anual.

Los requisitos para que un gasto sea deducible son los siguientes:

Contar con la factura electrónica correspondiente a cada servicio o producto. Revisar que el RFC del contribuyente esté anotado correctamente. Verificar que el tipo de servicio anotado en el comprobante sea por el servicio adquirido. Haber efectuado el pago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo, a nombre de la persona que realizará la deducción.

¿Cuáles son las deducciones personales válidas en la declaración anual?

De acuerdo con el SAT, esta es la lista de gastos personales que pueden deducir las personas físicas:

Gastos médicos y hospitalarios

Gastos funerarios

Donativos

Primas de gastos médicos mayores

Colegiaturas y transporte escolar

Créditos hipotecarios

Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

Como dato extra, el organismo recordó que el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales del ejercicio a declarar o 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

Además, “las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales”, añadió.

