¿Cuánto Dinero Me Quita el SAT por Impuestos de Aguinaldo 2025? Esto es lo Que te Descuentan

Todos los años, antes del 20 de diciembre, los trabajadores con prestaciones de ley reciben el aguinaldo, un beneficio que muchos esperan ansiosos para afrontar los gastos de fin de año.

Sin embargo, no siempre está exento de impuestos. Por lo que te decimos a partir de qué monto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplica la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo.

Cabe recordar que el SAT cobra impuestos a partir del nivel de ingresos de cada persona, es decir, lo que recibas de aguinaldo puede ser objeto de pagar impuestos.

¿Qué trabajadores reciben aguinaldo en 2025?

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), todos los empleados formales tienen derecho a recibir una compensación anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. Es decir, si estás en nómina, cotizas al IMSS o ISSSTE y recibes prestaciones de Ley, una de ellas es el pago del aguinaldo.

Lo anterior significa que si tu sueldo diario es de 500 pesos, lo mínimo que tendrías que recibir de aguinaldo serían 15 días de pago o $7,500 pesos menos impuestos.

Aunque es importante aclarar que si no trabajaste todo el año, se te pagará de aguinaldo el monto equivalente a los meses que hayas trabajado.

¿Qué cantidad de dinero tengo que recibir para que el SAT cobre impuestos al aguinaldo?

Ante ello, las disposiciones fiscales establecen que el aguinaldo está sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta, siempre que el monto recibido sea superior a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En 2025, la UMA equivale a $113.14 pesos, lo que representa un total de $3,394.20 pesos, esto significa que si el aguinaldo de un trabajador rebasa esa cantidad, el excedente de esa monto es lo que será gravado con ISR.

En ese sentido, usando el mismo ejemplo, si una persona recibe $7,500 pesos de aguinaldo, los primeros $3,394.20 pesos no pagan impuestos, mientras que los otros $4,105.80 pesos deberán declararse ante el SAT.

En conclusión, una persona que reciba un salario mensual de $15,000, con 15 días de salario tendría que recibir $6,683.24 de aguinaldo.

Si aún tienes dudas cómo calcular tu aguinaldo podrías usar páginas de internet donde el monto que se recibiría lo hacen automáticamente, pues solo tendrás que ingresar tu sueldo, tu fecha de ingreso a la empresa, los días de aguinaldo que te dan por contrato y tu salario mensual bruto.

