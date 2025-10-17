¿Quiénes Sí Reciben Aguinaldo en 2025 por Pensión de Jubilados IMSS?

Ya casi llega el pago de aguinaldo para personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tendrán su depósito adicional a su mensualidad ordinaria del mes. En N+ te contamos quiénes lo recibirán.

Este depósito adicional que alegrará el cierre de año solo es para ciertas personas, además los adultos mayores que también estén inscritos a la Pensión Bienestar de igual manera recibirán su apoyo económico bimestral, lo que será un ingreso más rumbo a las fiestas y tradiciones de fin de año.

Video: ¿Se Unificará Atención de IMSS e ISSSTE? Los Retos del Sistema de Salud en México

Cabe señalar que el aguinaldo es una prestación contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que las y los trabajadores deben recibirlo, así como los pensionados que cumplan ciertos criterios.

¿Quiénes reciben el pago de aguinaldo?

El IMSS detalló que solo ciertos grupos de pensionados tienen derecho a recibir el aguinaldo. Este pago aplica para quienes obtuvieron su pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 (Ley del 73). En estos casos, el monto del aguinaldo no incluye los importes derivados de asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Mientras que los pensionados que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997 no recibirán este beneficio, ya que dicha norma no contempla el pago de aguinaldo dentro de sus disposiciones.

