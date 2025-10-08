¿Quiénes Son los Pensionados del IMSS que No Cobrarán Pago de Aguinaldo en 2025?

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, millones de trabajadores y jubilados están preparando las carteras para recibir los pagos que con esta temporada llegan. Unos de los primeros en recibir estos depósitos 'extra' son las personas retiradas, pero no todas correrán con la misma fortuna. ¿Quiénes son los pensionados del IMSS que no cobrarán aguinaldo 2025? En N+ te decimos cómo saberlo con la Ley 73 y 97.

En notas previas te hemos informado cuándo se pagará esta prestación para trabajadores y jubilados, pero también la forma en la que puedes calcular el monto que te llegará y cuál es la cantidad que tienes asegurada, en caso de que formes parte del grupo de pensionados afortunados.

Te recordamos que el aguinaldo es una prestación que está incluida en la Ley Federal del Trabajo (LFT) desde 1970, con un monto mínimo fijo, pues antes algunos patrones daban determinada cantidad de dinero a sus empleados por ser época navideña, pero no era obligatorio, sin embargo, en la reforma de aquel año se estableció como forzoso el pago de esta prestación.

¿Cuánto es el aguinaldo de Pensión IMSS 2025?

De acuerdo con el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago del aguinaldo se hace una vez al año y es equivalente a una mensualidad de la pensión del beneficiario, sin contar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El monto mensual que entrega el IMSS a pensionados fue calculado tomando en cuenta los siguientes parámetros:

Número de semanas cotizadas

Necesitas tener un mínimo de 500 para iniciar el trámite, pero a mayor número de semanas cotizadas mayor será el monto de la pensión.

Promedio salarial de los últimos 5 años cotizados

El salario con el que cotizaste ante el IMSS durante los últimos 5 años determina la cantidad de dinero que recibirás.

¿Quiénes son los pensionados del IMSS que No recibirán aguinaldo en 2025?

El IMSS aclaró que este 2025, las personas que tienen asegurado el pago del aguinaldo son aquellas que se jubilaron estando vigente la Ley 73, es decir, las y los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

A todos aquellos con pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente (Ley del 97) no reciben importe por el concepto de aguinaldo.

El pago del aguinaldo para pensión IMSS en 2025 está programado para el mes noviembre de 2025.

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos, será el 3 de noviembre 2025 cuando las personas jubiladas reciban su pago mensual y posteriormente el importe de la prestación.

