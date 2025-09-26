¿Pueden Descontar Días de Aguinaldo a Pensionados o Trabajadores del IMSS? Esto Dice la Ley 2025

Nos encontramos a pocas semanas de que paguen los días de aguinaldo que corresponden por ley en 2025 y para los pensionados y trabajadores del IMSS (Instituto Mexicanos del Seguro Social) que vayan a cobrar este año su prestación, acá te decimos si te pueden descontar un porcentaje de esta remuneración económica.

Para todos los jubilados y trabajadores del IMSS, en una nota ya les dijimos cuántos días de aguinaldo con por ley 2025 y cuándo depositan el pago de este año, con la fecha y monto exacto de dispersión.

¿Pueden descontar días de aguinaldos a pensionados y trabajadores del IMSS?

La respuesta es no, cada trabajador y pensionado del seguro social debe recibir su pago de aguinaldo de forma íntegra, pero la ley establece dos razones por las que si se puede descontar una parte de dicha prestación:

Que el trabajador o pensionado haya pedido anticipos a cuenta de su aguinaldo. Por motivo de pensiones alimenticias que el empleado o jubilado deban cubrir por obligación.

¿Cuántos días de aguinaldo son por ley en el IMSS 2025?

Todos los pensionados del IMSS y trabajadores del seguro social deben recibir un total de 30 días de aguinaldo en 2025, es decir lo correspondiente a un mes de depósito.

Los pensionados del seguro social recibirán esta prestación a finales de año, siempre y cuando se hayan jubilado por cesantía en edad avanzada o por vejez bajo la Ley 73 del Seguro Social, que se mantuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997.

El pago de aguinaldo en el IMSS suele variar, pues depende del monto que reciba cada uno de los pensionados y trabajadores de forma mensual. Se espera que para este año el depósito de dicha prestación caigo en el mes de noviembre 2025, justo antes de El Buen Fin.

