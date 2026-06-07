“Estamos Rescatando la Petroquímica”: Sheinbaum Recorre Complejo La Cangrejera en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió el Complejo Petroquímico La Cangrejera, en Veracruz, donde destacó que su administración continúa con el rescate de la industria petroquímica nacional iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de recuperar la capacidad productiva del país y reducir la dependencia de importaciones.

Durante su visita, la mandataria afirmó que durante el periodo neoliberal las petroquímicas de Petróleos Mexicanos fueron abandonadas, lo que provocó que México terminara importando productos que anteriormente se fabricaban en territorio nacional.

“Estamos en el complejo Cangrejera de Pemex. Tenemos que decirlo: durante todo el periodo neoliberal lo único que hicieron fue privatizar y cerrar las petroquímicas de Pemex y acabamos importando los productos petroquímicos que ya producía el país. Desde el presidente López Obrador inició el rescate de la petroquímica y ahora estamos dándole un enorme impulso”, señaló.

Sheinbaum subrayó que la estrategia busca fortalecer la producción de petroquímicos y fertilizantes elaborados por Pemex, como parte de un esfuerzo para consolidar la soberanía nacional. Asimismo, reconoció el trabajo de la plantilla laboral de la empresa productiva del Estado.

“Petroquímica y fertilizantes producidos por Pemex, al rescate de la soberanía nacional. Además, lo hacemos con las y los trabajadores de Pemex que son los mejores del mundo”, expresó.

Avances por el desarrollo

En el recorrido se presentaron los avances logrados en la rehabilitación de la planta de etileno del complejo, una de las instalaciones más importantes para la producción petroquímica del país.

El gerente del Complejo Petroquímico Cangrejera, Alonso López Aguirre, explicó que la planta enfrentó una situación crítica que representó uno de sus mayores desafíos operativos. Sin embargo, indicó que la contingencia permitió poner en marcha un amplio esfuerzo de recuperación encabezado por personal especializado de la propia empresa.

Detalló que 352 trabajadores manuales y 26 técnicos de distintas especialidades participaron en las labores para restablecer la operación de la planta y recuperar una capacidad de producción de 600 toneladas diarias de etileno.

Entre los trabajos realizados destacó la intervención de una torre de proceso, 19 cambiadores de calor, tres turbocompresores, una torre de enfriamiento, 163 lazos de control, 317 equipos eléctricos, siete hornos de pirólisis, 37 válvulas de seguridad, 18 emplazamientos y la aplicación de pintura en una superficie de 2 mil 600 metros cuadrados.

De acuerdo con los responsables del proyecto, estas acciones permitieron que la planta de etileno volviera a operar de manera segura y eficiente, fortaleciendo la capacidad productiva del complejo y respaldando la estrategia federal para revitalizar la petroquímica mexicana.