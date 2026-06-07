“Estamos Rescatando la Petroquímica”: Sheinbaum Recorre Complejo La Cangrejera en Veracruz

La presidenta aseguró que su gobierno da un nuevo impulso a la petroquímica nacional para recuperar la producción estratégica del país y fortalecer la soberanía energética.

Sheinbaum Recorre Complejo La Cangrejera en Veracruz. Foto: Gobierno de MéxicoSheinbaum Recorre Complejo La Cangrejera en Veracruz. Foto: Gobierno de México
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