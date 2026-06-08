Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 7 de Junio 2026: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1748

Si decidiste tentar a la suerte y comprar un "cachito" para el Sorteo Zodiaco 1748, puede que hoy sea tu día. Para que no te quedes sin conocer si estás entre los afortunados ganadores, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este 7 de junio 2026, totalmente en vivo.

Recuerda que la Lotería Nacional habilita una transmisión para seguir en directo la ceremonia en la que los "Niños Gritones" anuncian a los ganadores y sus premios, por lo que te decimos cómo puedes unirte.

Además, si ya eres asiduo comprador de "cachitos" o recién te estás animando a concursar por premios millonarios, ya te compartimos cómo quedó el Calendario de Sorteos de Junio 2026.

De hecho, para que te des idea de cómo funcionan estas rifas dominicales, puedes consultar los ganadores del Sorteo Zodiaco 1747, así como el Sorteo Zodiaco 1746. Aunque debes saber que también hay Sorteos Tradicionales los martes y viernes.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1748 hoy 7 de junio?

De modo que si ya tienes tu billete, no olvides conectarte en punto de las 20:00 horas a la transmisión en vivo a través de la cuenta de la Lotería Nacional.

Sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales/videos. Da clic en la pestaña "En Directo". Selecciona el video "Sorteo Tradicional No. 1748 Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol 2026".

Recuerda que este billete forma parte del Álbum Retro de la Lotería Nacional y el Mundial, por lo que en los kioskos hallarás dos diseños de cachitos para esta misma fecha.

Resultados Lotería Nacional Hoy 7 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco 1748

En punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado la lista completa con los números ganadores de la velada, así como los premios que obtuvieron por cada uno de los signos.

El número 0425 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Cáncer

El número 2709 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Acuario

El número 3322 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Cáncer

El número 1778 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Sagitario

El número 5461 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Virgo

El número 6458 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Sagitario

El número 5738 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Acuario

El número 1088 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Leo

El número 5936 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Aries

El número 4048 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Sagitario

El número 6609 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Géminis

El número 6560 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Capricornio

El número 4387 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis

El número 5520 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Piscis

El número 6444 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Piscis

El número 9299 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Escorpión

El número 3557 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Libra

El número 4477 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Leo

El número 2978 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Tauro

El número 4035 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Acuario

El número 8568 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión

¿Cuándo puedo ganar en el Sorteo Zodiaco y cuánto cuesta un 'cachito'?

Si compraste un "cachito" para el Sorteo Zodiaco debes saber que en éste participan 120 mil billetes, que van del 00000 al 9999 por cada uno de los signos del zodiaco y se juega en una serie.

El sorteo que se celebra este domingo se lleva a cabo en 1 serie y ofrece un total de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en 22 mil 622 premios. El Premio Mayor es de 7 millones de pesos, y sólo lo puedes ganar si adquiriste una serie.

Por cada "cachito" que compres pagas 20 pesos, mientras que el costo total de una serie (que consta de 20 cachitos) es de 400 pesos.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional este domingo 7 de junio 2026?

Estamos a pocos días de que se inaugure el Mundial y cada vez más cerca de llenar el Álbum de la Lotería y la Copa del Mundo. Así que si escuchaste nombrar tu billete es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores de este domingo 7 de junio. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

SARR