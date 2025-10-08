¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 7 de octubre 2025? Sorteo de 21 Millones

Cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 7 de octubre 2025, en su Sorteo Mayor 3987, realizado en homenaje a los 57 años de los Juegos Olímpicos en México 1968, y en caso de que hayas comprado un cachito, acá en N+ te decimos dónde salieron los números ganadores y cómo consultar la mascarilla con la lista completa de premios.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores. También puedes consultar los del Sorteo Zodiaco 1721, cuyo premio mayor de 7 millones de pesos cayó en Culiacán, Sinaloa.

¿Cuál es el premio mayor del Sorteo Mayor 3987?

El premio más valioso de la Lotería Nacional del 7 de octubre 2025 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos. En caso de comprar solo un cachito se puede ganar hasta 350 mil pesos. Estos son los demás premios que se pueden ganar:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayeron los premios de Lotería Nacional 7 de octubre 2025?

El número del boleto ganador del premio mayor de la Lotería Nacional 7 de octubre fue el 59818. Este billete se llevó los 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos boletos:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia de Expendedores.

Las Series 2 y 3 se pusieron a la venta a través de medios electrónicos.

El segundo premio del Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional del 7 de octubre 2025 fue para el boleto con el número 35109, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

La Serie 1 se vendió en el Expendio Local No. 1049, ubicado en Av. Central Esq. 1º de Mayo, Col. Centro Las Américas en CDMX. El ganador se llevó 850 mil pesos.

La Serie 2 se remitió para su distribución en la Agencia Expendedora en Torreón, Coahuila.

La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer premio del Sorteo Mayor 3987 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el número 00771, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse 300 mil pesos:

La Serie 1 fue entregada para su venta a la Agencia Expendedora en Tepic, Nayarit. El ganador se llevó 300 mil pesos.

Las Series 2 y 3 se pusieron a la venta a través de medios electrónicos. El ganador se llevó 300 mil pesos.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 3987 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor3987.pdf

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

¿Cómo checar cachito de la Lotería Nacional 7 de octubre 2025?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio del Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional 7 de octubre 2025, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 7 de octubre 2025. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

