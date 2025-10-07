Resultados Lotería Nacional Hoy: Premios y Lista de Números Ganadores del Sorteo Mayor 3987

¿Compraste 'cachito'? Este martes se realiza el Sorteo Mayor 3987. Para saber si eres uno de los afortunados, en N+ te damos a conocer los resultados de la Lotería Nacional de hoy 7 de octubre de 2025.

Será en punto de las 20:00 horas cuando inicie la transmisión en vivo de la Lotería Nacional para conocer la lista de números ganadores y los premios que obtuvieron.

El Sorteo Mayor 3987 se lanzó en honor al 57 Aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Y entrega un premio mayor de 21 millones de pesos, repartidos en 60 mil boletos.

Números Ganadores del Sorteo Mayor del 7 de Octubre de 2025: Resultados

Los Niños Gritones de la Lotería Nacional darán a conocer la lista de números que resultaron premiados este martes. Aquí hallarás el listado de números ganadores y el premio correspondiente.

El número 59818 obtiene premio de 21, 000, 000

El número 47384 obtiene premio de 2,550,000

El número 00771 obtiene premio de 900, 000

El número 17646 obtiene premio de 240, 000

El número 41954 obtiene premio de 240, 000

El número 11539 obtiene premio de 240, 000

El número 18610 obtiene premio de 240, 000

El número 33732 obtiene premio de 120, 000

El número 06403 obtiene premio de 120, 000

El número 55138 obtiene premio de 120, 000

El número 46894 obtiene premio de 120, 000

El número 38534 obtiene premio de 120, 000

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Mayor 3987?

En el Sorteo Mayor participan 60 mil billetes, que van del 00001 al 60,0000. Se realiza en tres series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18,760 premios.

En el Sorteo Mayor 1 de cada 3 gana, por lo que:

Si compraste las tres series del Sorteo Mayor cuyo costo es de 1,800 pesos, puedes ganar el premio mayor de 21 millones de pesos.

Si compraste una serie del Sorteo Mayor, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor puedes ganar 350 mil pesos.

¿Dónde ver el Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional en vivo?

La transmisión del Sorteo Mayor 3987 de este martes 7 de octubre de 2025 se puede seguir en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Específicamente en el apartado de Sorteos Tradicionales, donde se lea "Sorteo Mayor 3987: "57 Años de los 57 Años de los Juegos Olímpicos, México 68".

