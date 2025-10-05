Cae Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional 1721 en Culiacán, Sinaloa
N+
Cae en Culiacán, Sinaloa el sorteo mayor de la lotería nacional 1721
La noche de este domingo 5 de Octubre se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1721, el cual celebró el 60 aniversario del festival del Huey Atlixcáyotl.
En punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Virgo y número 6600, el cual fue dispuesto para su venta a la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Los premios de reintegros son a los billetes del signo virgo y terminaciones en número 0, Felicitaciones a los afortunados ganadores.
La pizarra de premios del #SorteoZodiaco No. 1721 ya está lista. 😎— Lotería Nacional (@lotenal) October 6, 2025
Felicidades a: VIRGO 6600 🥳
5 | OCT | 2025 🗓️
A partir de las 11 p.m., descarga la lista completa a través de nuestras redes sociales o en 📲 https://t.co/8xXsEZJBXy pic.twitter.com/f6FwkM4DHb
El pasado 22 de agosto cayó en Mazatlán el Sorteo Superior 2856 de la Lotería Nacional
La noche del 22 de agosto se realizó el sorteo superior de la Lotería Nacional, el cual celebró el natalicio de Emiliano Zapata.
El premio mayor garantizado fue de 17 millones de pesos en dos series, donde resultó ganador el número 54449, la serie número 1 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos y la serie número 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
