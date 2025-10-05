Cae Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional 1721 en Culiacán, Sinaloa

La noche de este domingo 5 de Octubre se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1721, el cual celebró el 60 aniversario del festival del Huey Atlixcáyotl.

En punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Virgo y número 6600, el cual fue dispuesto para su venta a la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los premios de reintegros son a los billetes del signo virgo y terminaciones en número 0, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

La pizarra de premios del #SorteoZodiaco No. 1721 ya está lista. 😎

Felicidades a: VIRGO 6600 🥳

5 | OCT | 2025 🗓️

