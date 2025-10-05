Cucas Colocan Tendedero de Sostenes para Fomentar la Prevención del Cancer de Mama en Hermosillo

Cucas hacen tendedero de sostenes

para fomentar la conciencia de la importancia de la prevención del cáncer de mama, la organización Colonias Unidas contra el Cáncer, las Cucas, realizaron su tradicional tendedero de sostenes en la colonia Cuauhtémoc.

En esta ocasión fue frente de la escuela primaria Francisco Navarro Estrada, ubicada en las calles Huetetl y Templo Tláloc, donde permanecerán durante todo octubre, que es conocido como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama o "mes rosa”.

El mensaje para todas las mujeres es para realizarse una mamografía al año, y así poder detectar si tienen cáncer y así poder tratarlo a tiempo.

Especialistas del sector salud recordaron que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama, aunque en un porcentaje mucho menor.

Aunque la incidencia del cáncer de mama en hombres es baja, no debe descartarse. En algunos casos, el diagnóstico ocurre por casualidad, cuando el paciente detecta algún cambio físico al tocarse el pecho.

Especialistas aseguran que la detección en hombres se realiza de forma similar que en las mujeres, mediante la autoexploración o al notar alteraciones físicas.

con información de Gerardo Moreno.

