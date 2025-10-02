Expertos Llaman a Crear Conciencia Sobre el Cáncer de Mama en Ciudad Juárez

Durante el Mes Rosa, especialistas de Ciudad Juárez insisten en la importancia de crear conciencia sobre el cáncer de mama, cuya conmemoración internacional es el 19 de octubre.

La importancia de la Mastografía y la Prevención del Cáncer de Mama

Ulises Barajas, médico radiólogo especializado en mastografías, destacó que la mastografía es clave para detectar el cáncer en etapas tempranas, recomendando realizarla a partir de los 40 años, especialmente entre los 52 y 54 años, donde se presenta con mayor frecuencia.

Una de las acciones que se deben hacer para cuidarse es la mastografía, que es un método de imagen que se hace con rayos X, sumamente cuidados, que no causa cáncer y que nos ayuda a detectar cánceres en etapas muy tempranas.

Señaló que hay cánceres que no se pueden prevenir; sin embargo, existen algunas alternativas para disminuir el riesgo y su impacto, como la buena alimentación y el ejercicio.

Hay cánceres que se pueden prevenir y cánceres que no. La gran mayoría no los podemos prevenir, pero sí podemos realizar muchas acciones que nos ayuden a disminuir la presentación del cáncer, como comer sano y hacer ejercicio en forma, más de fuerza, como pesas, que de resistencia, como lo es correr.

También destacó los principales factores que ayudan a que se desarrolle la enfermedad, como la obesidad y el consumo de alcohol, así como la estimulación hormonal.Por ello, es importante realizarse revisiones constantes y, si se encuentra dentro del rango de edad recomendado, acudir a realizarse la mastografía.

