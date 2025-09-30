Cae Premio Mayor del Sorteo Magno de la Lotería Nacional en Delicias, Chihuahua

El premio mayor del Sorteo Magno número 389 de la Lotería Nacional, con un monto de 104 millones de pesos, cayó en la ciudad de Delicias, Chihuahua, de acuerdo con el sorteo realizado la noche del martes 30 de septiembre.

El evento, celebrado en punto de las 8:00 de la noche en las instalaciones de la Lotería Nacional, tuvo como objetivo conmemorar la consumación de la Independencia de México.

Resultados Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional de Hoy 30 de Septiembre del 2025

El número ganador fue el 46831, cuyas series 1 y 2 fueron enviadas para su venta en Delicias, mientras que las series 3 y 4 se distribuyeron a través de canales electrónicos.

Además, los premios de reintegros corresponden a los billetes terminados en 1 y 4, de acuerdo con el resultado oficial del sorteo.

Pasos para revisar mi número ganador en la Lotería Nacional

Ingresa al enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto

En la parte de "Producto" busca el que dice "Magno".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete que te tocó.

Da clic en "buscar".

Las autoridades de la Lotería Nacional felicitaron a los afortunados ganadores y recordaron que todos los resultados pueden consultarse en la página oficial del organismo.

