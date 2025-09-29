Este Día Aumentará el Costo de Visas y del Permiso I-94 en la Frontera de Ciudad Juárez

A partir del 1 de octubre de 2025, los solicitantes de visas estadounidenses deberán cubrir un cargo adicional de 250 dólares (aproximadamente 4 mil 700 pesos), según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Con esta medida, el trámite para una visa de turista, trabajo o estudiante pasará de 185 dólares a 435 dólares en total, es decir, alrededor de 7 mil pesos. Dicho monto adicional podría ser reembolsado al término de la vigencia de la visa (10 años) siempre y cuando el titular no incurra en delitos o faltas en territorio estadounidense.

Renovación de Visas 2025 en EUA También Exigirá Entrevista Presencial en Baja California

Permiso I-94 aumentará un 400% en su precio; esto dicen fronterizos

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que el próximo 30 de septiembre entrará en vigor un aumento del 400% al costo del permiso I-94, documento necesario para ingresar a más de 55 millas de la frontera. Su precio pasará de 6 a 30 dólares, lo que ha generado inconformidad entre los residentes fronterizos.

Se me hace más porque sí nos afecta a todos los fronterizos… es bastante, es demasiado aumento

Va a estar muy caro, demasiado, de 6 a 30 dólares; mucha gente va a optar por no viajar

Te podría interesar: ¿Qué se Sabe del Estadounidense de la Tercera Edad Abusaba de Menores en Ciudad Juárez?

El I-94 es requerido por quienes cuentan con visa de turista y buscan ingresar vía aérea a Estados Unidos o trasladarse en automóvil más allá de 55 millas de la frontera, lo que incluye destinos como Truth or Consequences, Nuevo México.

Historias recomendadas: