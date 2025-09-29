Chihuahua Registra 20 Fallecimientos por Sarampión; Van Más de 4 Mil Contagios
Tras registrarse 20 fallecimientos por sarampión, autoridades de salud mantienen activa la campaña de vacunación en todo el estado de Chihuahua.
El estado de Chihuahua registra 4 mil 305 casos confirmados de sarampión desde febrero de 2025 hasta la fecha, con 4 mil 235 personas recuperadas y 20 fallecimientos, según el último informe de la Secretaría de Salud Estatal publicado en MediChihuahua.
Ciudad Juárez reporta 116 contagios, mientras que Cuauhtémoc encabeza la lista con 1,343 casos, seguido de Chihuahua capital con 829, Nuevo Casas Grandes con 204, Guachochi con 184, Ojinaga con 174, Ahumada con 144, Delicias con 141 y Camargo con 130. En otros 38 municipios, la cifra no supera los 100 casos.
Ante el brote, las autoridades insisten en la vacunación para todas las personas menores de 49 años, especialmente niños en edad escolar y bebés a partir de los seis meses. La campaña continúa en todo el estado con el objetivo de contener la propagación.
Centros de Vacunación Contra el Sarampión en Ciudad Juárez
Los interesados pueden acudir con su cartilla de vacunación a cualquiera de los siguientes puntos para completar su esquema.
• CAAPS Águilas Zaragoza
Tezozomoc esquina con Tecpancaltzin No. 1248, col. Águilas de Zaragoza
De 8:00 a 17:00 horas.
• CESSA Senderos del Sol
Fundadores de América #4238, col. Senderos del Sol
De 8:00 a 13:00 horas.
• Centro de Salud Fidel Ávila
C. Fidel Ávila y C. Parral 2210, col. Fidel Ávila
De 8:00 a 13:00 horas.
• CS Guadalupe
C. Ramón Aranda #436, municipio de Guadalupe
De 8:00 a 12:00 horas.
• Centro de Salud San Isidro
Carretera Juárez–Porvenir
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS Porvenir
C. Benito Juárez s/n, localidad El Porvenir
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS Praxedis G. Guerrero
Av. Coahuila s/n, col. Centro, municipio de Praxedis G. Guerrero
De 8:00 a 12:00 horas.
Red CESSA Colinas de Juárez
• CESSA Colinas de Juárez
C. Zacatecas #6330, col. Colinas de Juárez
De 8:00 a 13:00 horas.
• Centro de Salud División del Norte
C. Tercera #881, col. División del Norte
De 8:00 a 12:00 horas.
• Centro de Salud Revolución Mexicana
C. Luis Herrera Cano y Enrique Hernández #2413, col. Revolución Mexicana
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS Samalayuca
Carretera Panamericana y Morelos s/n, localidad de Samalayuca
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS Ahumada
Benito Juárez 1585, entre C. Joaquín Amaro y Félix U. Gómez, barrio Chihuahua
De 8:00 a 12:00 horas.
Red Galeana
• Centro de Salud Galeana
C. Tlapa No. 241, col. Hermenegildo Galeana
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS #6 Independencia II
C. Isazura Espinoza #7404, col. Independencia II
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS #7 Independencia I
C. Cartagena y Arroyo del Indio, col. Independencia I
De 8:00 a 12:00 horas.
• Centro de Salud Azteca I
C. Chamulas y Tlahuicas s/n, col. Azteca I
De 8:00 a 12:00 horas.
• Centro de Salud Azteca II
C. Olmecas y Yetzales #6375, col. Azteca II
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS Comunitario #10 Morelos
C. Gabriel Ramos s/n, col. Morelos
De 8:00 a 12:00 horas.
Red Todos Somos Mexicanos
• Centro de Salud Todos Somos Mexicanos
C. David Herrera Jordán s/n, col. Centro, Chamizal (antes recaudación de rentas)
De 8:00 a 17:00 horas.
• Centro de Salud Dr. Luis Estavillo Muñoz
C. Moctezuma #2824, col. Hidalgo
De 8:00 a 12:00 horas.
• CAAPS Rancho Anapra
C. Raya y Delfín s/n, col. Puerto Anapra
De 8:00 a 12:00 horas.
• Centro de Salud Plutarco Elías Calles
C. Tolcayuca e Isla Curazao s/n, col. Plutarco E. Calles
De 8:00 a 12:00 horas.
• CS Comunitario #12 San Felipe
C. Borja y Mina, col. San Felipe
De 8:00 a 12:00 horas.
Módulo de vacunación Distrito II Juárez
• Paseo Triunfo de la República 3530, col. Partido Romero
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Sábados y domingos de 8:00 a 13:00 horas.
